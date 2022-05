Attacco hacker alle tv russe: «Sulle vostre mani il sangue di migliaia di ucraini»

Proprio il 9 maggio, ovvero la Giornata della Vittoria in cui la Federazione Russa celebra la vittoria sulla Germania nazista, e in cui in questo 2022 Vladimir Putin ha definito l’invasione dell’Ucraina «preventiva, necessaria e giusta», le smart tv dei russi hanno subito un attacco hacker, che ha sostituito il nome dei vari programmi in palinsesto con un messaggio contro la guerra.

Today, teletexts in #Russia state: “You have blood on your hands. Thousands of #Ukrainians and hundreds of their children have been killed. TV and the authorities lie. No to war”. pic.twitter.com/jgXdRIzyGY — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2022

L’attacco hacker è durato dalle 7 alle 11

«Sulle vostre mani c’è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra», recita il messaggio comparso al posto al posto del nome di ogni programma, accanto all’orario, su tutti i canali: da Rossiya 1 a Ntv Plus fino a Pervyi Kanal, senza dimenticare Zvezda, emittente del ministero della Difesa russo. I messaggi hacker contro la guerra sono apparsi sulla maggior parte dei canali televisivi russi (anche quelli per bambini, durante il cartone Masha e Orso ad esempio) tra le 7 e le 11, disturbando la copertura televisiva delle celebrazioni del 9 maggio.

Solo l’ultimo di una serie di cyber-attacchi alla Russia

Come riportano fonti locali, in particolare sono stati colpiti i dispositivi degli utenti che accedono ai programmi grazie agli operatori MTS, NTV Plus, Rostelecom e Wink. Tre dei provider sono di proprietà del governo russo, mentre uno appartiene al multimiliardario Vladimir Yevtushenkov e al figlio Felix. Questo è solo l’ultimo di una serie di attacchi hacker alla tv russa, dall’inizio della guerra in Ucraina. A marzo, il collettivo Anonymous aveva interrotto i principali canali di trasmissione del Cremlino Russia-24, Channel One e Mosca 24, trasmettendo in tv una copertura indipendente della guerra in Ucraina e filmati delle vittime civili.