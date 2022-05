Attacco hacker russo ai siti italiani: gli indirizzi web colpiti

Intorno alle 19 di martedì 10 maggio 2022, diversi siti italiani sono stati colpiti da un attacco hacker rivendicato dal collettivo filo russo Killnet che ne ha compromesso l’accesso per circa un’ora: vediamo quali stati gli indirizzi web più colpiti.

Attacco hacker russo ai siti italiani

È stato lo stesso collettivo a pubblicare, sul proprio profilo Telegram, un serie di siti che sarebbero stati violati. Nell’elenco figurano:

il sito del Senato e della Difesa

e della il sito della Scuola alti studi di Lucca ,

, il sito dell’ Istituto superiore di Sanità

il sito della Banca Compass

il sito di Infomedix , una società di servizi alle aziende

, una società di servizi alle aziende il sito di Imtlucca

il sito dell’Aci (Automobile Club Italiano).

L’ISS ha in effetti confermato che il portale risultava fuori uso e che i tecnici informatici stavano valutando l’entità del danno arrecato, mentre il Ministero della Difesa ha smentito l’attacco precisando che il suo sito era irraggiungibile per un’attività di manutenzione già pianificata da tempo. Dal canto suo, la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha riferito che l’attacco hacker che ha coinvolto la rete esterna del sito non ha provocato alcun danno. “Si tratta di episodi gravi, che non vanno sottovalutati. Continueremo a tenere alta la guardia”, ha aggiunto.

Gli hacker hanno inoltre rivendicato di aver attaccato la piattaforma dell’Eurovision Song Contest attualmente in corso a Torino. “Non puoi votare online? Forse il nostro attacco ddos ​​è responsabile di tutto”, avevano scritto. Ma Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno, ha reso noto di non aver riscontrato alcuna criticità su eurovision.tv.

Attacco hacker russo a siti italiani: indagini in corso

Secondo le prime indagini, si sarebbe trattato di un attacco informatico di tipo DDos (Denial of Service) da parte di più computer zombie. Si tratta di dispositivi che, all’insaputa dell’utente, sono stati infettati da un virus che impedisce a persone non autorizzate di prenderne il controllo. Un attacco dunque meno sofisticato di quello di tipo malware che agisce attraverso un trojan o un ransomware, segno del fatto che gli hacker non avrebbero puntato a rubare dati ma a mandare in tilt i siti presi di mira rendendoli inaccessibili.

Gli esperti del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, e la struttura della Polizia Postale che si occupa della gestione degli attacchi a enti pubblici e aziende private, sono ora al lavoro per risalire agli autori e alla provenienza dell’attacco.