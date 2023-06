Attacco hacker contro i supermercati Bennet: pagamenti digitali impossibili da venerdì

Guai per i supermercati Bennet, negli ultimi giorni c’è stato un attacco hacker che ha reso impossibili i pagamenti digitali. Anche se la società non ha confermato l’attacco secondo il Corriere, ci sarebbero conferme ufficiali visto che gli hacker avrebbero chiesto a un riscatto.

L’attacco hacker ai supermercati Bennet

I supermercati Bennet hanno riscontrato alcuni problemi online che sono stati portati alla luce dagli utenti. Dalla sera del 2 giugno infatti, i clienti che volevano acquistare i prodotti sul sito ufficiale riscontravano dei problemi con i pagamenti online. Il Corriere oggi ha confermato che la società è sotto un attacco hacker, per questa ragione i visitatori hanno sperimentato problematiche con gli acquisti online. Inoltre, il Corriere ha aggiunto di avere fonti affidabili e ha precisato che i cyber-criminali avrebbero richiesto un riscatto alla catena di grande distribuzione Bennet, di proprietà della famiglia Ratti, per far cessare l’attacco. Ancora una volta è bene ricordare che non sono arrivate conferme ufficiali da parte della società ma il problema persiste e continua a esserci anche in queste ore. Questo è un vero problema per Bennet, catena di supermercati presente in tutto il Nord Italia e fondata 60 anni fa per volontà di Enzo Ratti. La catena conta 65 punti vendita tra ipermercati e superstore oltre a 58 punti di ritiro bennetdrive attivi.

Continuano gli attacchi hacker in Italia

L’attacco hacker ai danni dei supermercati Bennet è l’ennesimo avvenuto sul territorio italiano. Qualche settimana fa infatti, sembra proprio che alcuni hacker russi appartenenti al collettivo NoName siano riusciti ad attaccare il sito della Carta d’identità elettronica. Anche se il Viminale ha smentito, affermando che si trattasse solo di un problema tecnico, diversi utenti avevano riscontrato problematiche e difficoltà a visionare il sito ed era impossibile completare anche le operazioni più semplici.