Attacco hacker all’Italia dal gruppo filorusso Killnet: “Un colpo irreparabile”

Il collettivo di hacker filorusso Killnet ha minacciato sul suo profilo Telegram un attacco, “un colpo irreparabile in Italia“. Ecco qual è stato il messaggio del gruppo e come si stanno muovendo le istituzioni del nostro Paese per proteggersi.

Attacco hacker all’Italia dal gruppo filorusso Killnet

Il collettivo di hacker filorusso Killnet sul suo profilo Telegram ha annunciato un attacco irreparabile in Italia. “30 maggio – ore 5:00 – luogo di incontro Italia. Vi aspettiamo“, recita il post che riconduce esplicitamente alla sfida con gli hacker filo-ucraini che si riconoscono in Anonymous. I due gruppi fin dall’inizio della guerra in Ucraina si danno battaglia a colpi di codice.

Dopo gli attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che hanno colpito diversi siti istituzionali italiani, gli hacker filorussi del gruppo Killnet tornano a minacciare il nostro Paese. “Sono sempre stato interessato a una domanda: La Russia generalmente supporta le nostre attività? Dal momento che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous. Saremo almeno ricordati nella nostra terra natale?“, ha in seguito ironizzato il collettivo.

In precedenza gli hacker che affermano di agire per Anonymous avevano reso inaccessibile il sito dei filorussi ‘killnet.ru’, in una sorta di guerra da tastiera contro i “rivali”. La Procura di Roma, in merito agli attacchi hacker dei giorni scorsi ha aperto un fascicolo d’indagine e ha delegato gli accertamenti agli specialisti della Polizia postale. L’Acn, agenzia per la cybersicurezza nazionale, da parte sua, ha riferito che gli attacchi di tipo Ddos possono rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo ma non intaccano l’integrità dei sistemi. L’attenzione è comunque alta in vista di un possibile “salto di livello” della campagna offensiva: aziende ed istituzioni sono state invitate ad elevare le difese telematiche contro il rischio intrusioni.

Come si difende l’Italia?

Il collettivo Killnet finora ha lanciato attacchi ai siti istituzionali del Senato, del ministero della Difesa, della Polizia e del Csm. Ma anche aziende ed aeroporti. C’è stato anche un tentativo – andato a vuoto – di colpire la piattaforma dell’Eurovision song contest svoltosi a Torino.

Nel frattempo Csirt Italia, il team di risposta in caso di incidente dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha diramato un alert. Ha evidenziato come continuino “a rilevarsi segnali e minacce di possibili attacchi imminenti ai danni, in particolare, di soggetti nazionali pubblici, soggetti privati che erogano un servizio di pubblica utilità o soggetti privati la cui immagine si identifica con il paese Italia“. La raccomandazione è di “implementare con effetto immediato” le “azioni per mitigare le vulnerabilità” ed a “mantenere un attento controllo sulle infrastrutture IT (Information technology, ndr) h24“.

Disguido alle poste: a cosa è dovuto?

Il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali,”è dovuto ad un aggiornamento del sistema” e non ad un attacco informatico. È quanto fanno sapere fonti di Poste Italiane, precisando che “il disguido è in via di risoluzione“.