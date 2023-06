Annecy, attacco con coltello in un parco: almeno 6 bambini feriti di cui uno grave

Ore di paura ad Annecy, paesino dell’Haute Savoie francese, dove nelle scorse ore un uomo ha attaccato un gruppo di persone che stavano tranquillamente passando un po’ di tempo in relax in un parco cittadino, nei pressi del Jardin d’Europe. L’individuo, già fermato dalle forze dell’ordine, ha colpito con un coltello alcune persone tra cui molti bambini, ferendone in totale 7. Si parla per ora di almeno 4 minori feriti, di cui tre sarebbero purtroppo in pericolo di vita.

Aggressione a colpi di coltello in un parco di Annecy: il comunicato delle autorità

A confermare quanto accaduto questa mattina è stato con un tweet il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, che sul social ha scritto: «Diverse persone, fra cui alcuni bambini, sono rimasti feriti da un individuo armato di coltello in una piazzetta di Annecy. L’individuo è stato immediatamente fermato e interpellato dalle autorità grazie all’intervento celere delle forze dell’ordine». Qui sotto il cinguettio del politico francese, che si sta recando in queste ore sul posto insieme alla Premier Elizabeth Borne.

Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Il Prefetto dell’Alta Savoia, nel frattempo, ha twittato che sono ancora in corso delle operazioni per mettere in sicurezza la zona e ha dunque invitato la popolazione a non recarsi sul luogo dell’incidente per non rischiare di intralciare le operazioni della polizia locale.

Chi è l’assalitore di Annecy, ecco cos’è emerso

In base alle prime ricostruzioni riportate anche da Le Monde, sembra che l’assalitore (che ha agito poco dopo le ore 9 di questa mattino) sarebbe di origine siriana e al momento dell’attacco indossasse un turbante. Pare inoltre che l’uomo sia un richiedente asilo senza precedenti penali di rilievo.