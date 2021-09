Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, carriera e vita privata di Gerard Butler, protagonista del film in onda stasera lunedì 20 settembre 2021 su Italia Uno

Gerard Butler è il protagonista di Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, in onda stasera, lunedì 20 settembre 2021, alle 21.20 su Italia Uno. Diretto da Ric Roman Waugh e distribuito nelle sale nel 2019, è il terzo capitolo della saga iniziata, nel 2013, con Attacco al potere – Olympus Has Fallen. Al centro della pellicola ritorna l’agente dei servizi segreti Mike Banning che, stavolta, dovrà fare i conti con un’inaspettata svolta. Accusato di aver attentato alla vita del Presidente degli Stati Uniti, Allan Trumbull, di cui è guardia personale, riesce a scampare al tentativo di arresto ma è costantemente braccato dalla polizia e dagli agenti dell’Fbi. Ritrovandosi, all’improvviso, dall’altra parte della barricata, intraprende una corsa contro il tempo alla ricerca di prove, indizi e testimonianze che possano attestare la sua innocenza, salvare il suo onore e sventare il potenziale colpo di stato alla cui regia paiono proprio esserci gli stessi uomini che hanno provato a incastrarlo.

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: Il cast del film

Accanto a Gerard Butler nel ruolo di Mike Banning, spiccano Morgan Freeman in quello del presidente Allan Trumbull, Jada Pinkett Smith in quello dell’agente Helen Thompson, Danny Huston, Michael Landes, Tim Blake Nelson, Nick Nolte e Piper Perabo nei panni, rispettivamente, di Wade Jennings, Sam Wilcox, del vicepresidente Martin Kirby, Clay e Leah Banning. Da non sottovalutare anche le performance di Lance Reddick nella parte di David Gentry e di Chris Browning in quella di James Haskell. Il film ha ottenuto un buon successo di pubblico. Negli Stati Uniti, nel primo weekend di programmazione, si è posizionato al primo posto del botteghino, incassando ben 21.5 milioni di dollari. Sul web, invece, le recensioni sembrano aver registrato una reazione decisamente meno entusiasta: Rotten Tomatoes gli ha assegnato un punteggio di 5.03 su 10, mentre Metacritic 45 su 100.

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: Carriera e vita privata di Gerard Butler

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: Gerard Butler, dal primo spettacolo a una carriera costellata di successi

Classe 1969, Gerard Butler, nella sua lunga carriera, si è messo alla prova tanto come attore quanto come produttore cinematografico. Nonostante il talento e la passione per la recitazione dimostrati fin da piccolo (aveva calcato per la prima volta il palco di un teatro, il Kings Theatre di Glasgow, a soli 12 anni) era stato fortemente dissuaso dall’intraprendere un percorso professionale nel cinema e, per questo, aveva scelto di iscriversi all’università per studiare giurisprudenza. Al termine degli studi, si era trasferito a Londra ed è stato proprio lì che tutto ha iniziato a cambiare. Dopo un incontro del tutto casuale con l’attore e regista Steven Berkoff, aveva tentato un’audizione. Quella decisione, presa sul momento e senza alcuna pretesa, gli aveva fatto ottenere una parte in Coriolano al Mermaid Theatre. E nel 1996, dopo un altro provino vincente, era riuscito ad accaparrarsi un ruolo nella versione teatrale di Trainspotting. Il debutto al cinema è arrivato un anno dopo, nel 1997, col film La mia regina di John Madden. Il successo macinato dalla pellicola gli ha decisamente spianato la strada. Tra il 2001 e il 2011, ha avuto modo di recitare in Tomb Raider – La culla della vita accanto ad Angelina Jolie, Il fantasma dell’Opera di Joel Schumacher, nella trasposizione cinematografica di 300, graphic novel di Frank Miller, nel dramma romantico P.S I Love You con Hilary Swank, nella commedia La dura verità, nei film d’azione Gamer e Giustizia privata e, infine, nel biopic ispirato alla storia dell’attività Sam Childers, Machine Gun Preacher, di cui ha curato anche la produzione. Nel 2012, il regista italiano Gabriele Muccino lo ha assoldato nel cast del suo Quello che so sull’amore e, l’anno dopo, ha vestito per la prima volta i panni di Mike Benning nel primo capitolo della trilogia di Attacco al potere. I suoi ultimi due progetti risalgono rispettivamente al 2020 e al 2021: lo scorso anno ha dato vita al personaggio di John Garrity in Greenland, mentre a partire dal 17 settembre 2021 è ritornato nei cinema americani con Copshop, un lavoro di Joe Carnahan in cui ha interpretato Bob Viddick. In televisione, si è prevalentemente diviso tra film e miniserie, tra cui Attila, l’unno e The Jury. Accanto agli impegni sul piccolo e grande schermo, è riuscito a trovare uno spazio anche per il doppiaggio, prestando la voce a Stoick l’Immenso nei tre episodi di Dragon Trainer.

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: Gerard Butler, la vita privata

In merito alla sua vita privata, sono poche le informazioni accertate. Non si è mai sposato, al momento non ha figli e pare sia single. Negli anni, gli sono state attribuite relazioni con attrici come Rosario Dawson, Cameron Diaz, Lindsay Lohan e Jennifer Aniston e top model come Naomi Campbell. Le uniche confermate sono state quella con la modella Madalina Ghenea e con l’interior designer Morgan Brown, a cui è stato legato per oltre 6 anni e che, a giudicare dalle foto dei paparazzi che li ritraggono insieme e in atteggiamenti affettuosi, pare sia ritornato a frequentare.