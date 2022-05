Nuovo attacco a siti istituzionali italiani, la rivendicazione degli hacker russi

Il collettivo russo Killnet ha rivendicato su Telegram una serie di attacchi a vari portali istituzionali italiani, iniziato alle 22 di ieri. La notizia è confermata dalla Polizia Postale, che sta lavorando per proteggere i siti. Gli hacker russi (e filorussi) del collettivo hanno preso di mira i siti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni Culturali.

Killnet, una settimana fa un altro attacco hacker all’Italia

Il collettivo Killnet ha lanciato l’attacco indicando sui propri canali Telegram un lungo elenco di obiettivi, circa una cinquantina tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media, organi giudiziari: «Fuoco a tutti per liquidare la struttura informativa italiana» l’invito agli hacker, chiedendo un’azione di 48 ore, senza però colpire il sistema sanitario. Si tratta solo dell’ultimo cyber attacco sferrato da Killnet, che una settimana fa aveva annunciato di aver colpito il sito del Senato, della Difesa, dell’Istituto superiore di Sanità, della Scuola alti studi di Lucca,della Banca Compass, di Infomedix, di Imtlucca e dell’Automobile Club Italiano.

Killnet, l’attacco al portale della Polizia dopo l’Eurovision

Dopo le accuse di aver tentato di impedire la vittoria dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest (poi effettivamente avvenuta), il collettivo Killnet aveva poi «dichiarato ufficialmente guerra» all’Italia, attaccando il portale della Polizia di Stato, arrivato vicino alla saturazione per i troppi accessi a seguito di un’operazione di tipo Ddos: l’acronimo sta per Distributed Denial of Service e consiste nell’invio di molte richieste simultanee di accesso a un dominio, che sovraccaricano il sistema fino a renderlo appunto irraggiungibile. Dall’inizio della guerra in Ucraina, Killnet ha rivendicato attacchi dello stesso tipo ai siti governativi rumeni, polacchi e alcuni siti di aziende americane.

