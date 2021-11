ATP Finals, si ritira anche Tsitsipas, al suo posto Norrie

Un altro forfait alle ATP Finals. Dopo Matteo Berrettini, infortunatosi ai muscoli addominali contro Sascha Zverev e sostituito (alla grande) dall’altro italiano Jannick Sinner, capace di vincere subito il match con Hubert Hurkacz, deve lasciare il Master anche Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco si è arresto al dolore al gomito destro che lo tormenta da settimane e che lo aveva costretto al ritiro già a Parigi-Bercy: al suo posto giocherà il britannico Cameron Norrie.

ATP Finals, perché si ritira Tsitsipas

Tsitsipas ha alzato bandiera bianca per il riacutizzarsi di un infortunio che lo aveva tenuto in bilico nei giorni precedenti, alimentando le speranze di Sinner di accedere al round robin, cosa poi effettivamente successa ma per il forfait del connazionale Berrettini. Sotto la Mole, l’attuale numero 4 della classifica ATP Tsitsipas aveva perso il primo match contro Andrey Rublev, che lo tallona nel ranking mondiale.

❗️ Anche @steftsitsipas si ritira dalle #NittoATPFinals per infortunio ❗️ Un problema al braccio lo ha costretto a fermarsi ieri dopo 15 minuti di allenamento: Cameron Norrie prenderà il suo posto nel Gruppo Verde!#tennis | #stayFIT pic.twitter.com/Xhei7W2AiP — Federtennis (@federtennis) November 17, 2021

ATP Finals, chi è Cameron Norrie

A prendere il posto di Tsitsipas ATP Finals sarà la seconda riserva (“alternate” nel gergo tennistico), ovvero Cameron Norrie, che già stasera scenderà in campo al PalaAlpitour contro Casper Ruud (diretta su Sky e NOW). 26 anni, nato in Sudafrica da padre scozzese e madre gallese, cresciuto in Nuova Zelanda, Norrie ha studiato (sociologia) e affinato le sue qualità tennistiche negli Stati Uniti, Paese in cui nel 2021 ha vinto il suo primo Masters 1000: Indian Wells, in finale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. A giugno, invece, si è arreso a Berrettini nel torneo del Queen’s a Londra, tradizionale appuntamento sull’erba di avvicinamento a Wimbledon. Mancino, Cameron Norrie al momento è il numero 13 del ranking ATP.

ATP Finals, le edizioni con due ritiri

Si tratta della quarta volta nella storia del torneo in cui si verificano due ritiri: i precedenti nel 1997 (fuori Rusedski e Bruguera, rimpiazzati da Muster ed Henman), nel 1998 (out Rios e Agassi, sostituiti da Costa e Rusedski) e nel 2005 (forfait di Nadal e Agassi, al loro posto Puerta e Gonzalez).