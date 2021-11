Atp Finals, Berrettini sfida il tedesco Zverev: orario e dove vedere il match

I top del tennis scendono in campo. I migliori otto giocatori del circuito sono pronti a darsi battaglia nella nuova edizione delle Atp Finals, in programma quest’anno e per i prossimi cinque a Torino. Stasera, 14 novembre 2021, alle 21 in diretta su Rai2, il match di Matteo Berrettini, impegnato contro il tedesco Alexander Sasha Zverev. La partita sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay oltre che sui canali pay di Sky Sport. Il torneo si concluderà il prossimo 21 novembre

Atp Finals, cosa sapere sul torneo di tennis stasera 14 novembre 2021 su Rai2

Due gironi, otto giocatori, un solo vincitore. Le Atp Finals vedono ogni anno affrontarsi solo i migliori otto giocatori del ranking mondiale, divisi in due raggruppamenti da quattro, in cui ognuno deve sfidare i tre avversari. Ogni vittoria consente un punto e alla fine, i due che avranno totalizzato più punti, passeranno alle semifinali. In caso di parità, discriminante principale sarà la differenza fra i set vinti e persi, in modo simile al funzionamento dei tornei di calcio.

Quest’anno, a Torino ci saranno in ordine di classifica Novak Djokovic, Daniil Medvedev (campione in carica), Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Hubert Hurcacz e Casper Ruud. Oggi alle 14 sarà il turno del campione uscente Medvedev contro il polacco Hurcacz, mentre alle 21 toccherà al padrone di casa Matteo Berrettini, che affronterà Zverev. Domani, spazio al numero uno al mondo Novak Djokovic contro l’olandese Rudd (ore 14) e al greco Tsitsipas, vincitore nel 2019, che se la vedrà con il russo Rublev (ore 21).

L’albo d’oro della competizione vede in testa Roger Federer con sei trionfi, l’ultimo nel 2011, seguito proprio da Djokovic con 5, al secondo posto con Ivan Lendl e Pete Sampras. Fra i tennisti ancora in attività, un successo anche per Grigor Dimitrov, Andy Murray è i già citati Zverev Tsitsipas e Medvedev. Nessuna vittoria per il re della terra rossa, Rafael Nadal, quest’anno assente per infortunio.

Atp Finals, la copertura della Rai per l’evento di Torino

Per quanto riguarda la copertura italiana dei match, l’intero torneo sarà visibile sui canali di Sky Sport. Rai invece trasmetterà oggi il match di Berrettini con Rai2 e verosimilmente anche gli incontri futuri, mentre manderà in onda la radiocronaca di tutte le partite su Rai Radio1 e su Radio1Sport. L’inviato Emilio Mancuso aggiornerà gli ascoltatori nei programmi del pomeriggio sportivo del weekend come Sabato sport, Domenica sport e Tutto il calcio minuto per minuto. Inoltre, da lunedì a venerdì, collegamenti e servizi sia nei giornali radio sia nelle trasmissioni, in particolare in Zona Cesarini alle 21.