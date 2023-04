Atp Barcellona: derby italiano Sinner-Musetti ai quarti

L’Atp 500 di Barcellona si colora d’azzurro. Infatti, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno vinto i rispettivi scontri contro Yoshihito Nishioka e Cameron Norrie e ora si affronteranno nei quarti di finale del torneo spagnolo di tennis.

La vittoria di Jannik Sinner all’Atp 500 di Barcellona

Il primo a raggiungere i quarti di finale nel torneo Atp 500 di Barcellona è stato Jannik Sinner. Il tennista di San Candido ha superato senza non poche difficoltà il suo avversario, il giapponese e numero 35 al mondo Yoshihito Nishioka. Nel primo set Sinner ha dominato e si è portato rapidamente avanti, chiudendo con un parziale di 6-1. Nel secondo set il giapponese ha reagito e ha espresso il suo miglior tennis. Non a caso, Sinner è stato brekkato al secondo game e non è riuscito più a portarsi avanti: il risultato è stato 6-4 per il nipponico. Infine, il terzo set è sembrato interminabile, una vera e propria battaglia. Comunque, dopo 2 ore e 8 minuti di gioco è stato l’italiano a trionfare con il punteggio di 6-3.

Lorenzo Musetti supera il britannico Norrie

Anche Lorenzo Musetti per raggiungere i quarti di finale ha dovuto faticare non poco contro il numero 13 al mondo, il britannico Cameron Norrie. Quest’ultimo è riuscito a portarsi a casa il primo set vincendolo con il punteggio di 6-3. Nel secondo Lorenzo non si è arreso e ha dato battaglia al tennista nato in Sudafrica. Difatti, dopo diversi game lottati punto su punto, è riuscito a conquistare il secondo set con il punteggio di 6-4. Nel terzo set poi, Cameron Norrie, forse provato psicologicamente e fisicamente, ha alzato bandiera bianca: Musetti ha dominato in campo ed è riuscito a imporsi con il risultato 6-1. Ora all’Atp di Barcellona ci sarà un derby italiano nei quarti, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale. I due si sono incontrati una settimana fa nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo e in quell’occasione Sinner ha vinto con un doppio 6-2.