Atm, sciopero del personale martedi 11 ottobre: nuova aggressione ad un agente

Per martedì 11 ottobre 2022 è previsto uno sciopero di 8 ore di Atm, azienda del trasporto pubblico di Milano. Come annunciano i sindacati che hanno proclamato la manifestazione, i motivi sono legati alla questione della sicurezza a bordo.

Atm, sciopero del personale martedì 11 ottobre

Per martedì 11 ottobre i sindacati del trasporto pubblico locale Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl autoferrotranvieri, Orsa autoferro Tpl hanno proclamato 8 ore di sciopero. La decisione è stata presa a seguito delle ultime aggressioni avvenute sui mezzi pubblici a Milano. È proprio la questione della sicurezza a bordo ad essere la motivazione della manifestazione.

Ma quando si svolgerà lo sciopero? Con che modalità orarie? Quali fasce di garanzia ci saranno? Quali mezzi saranno coinvolti: metropolitane e bus? Lo sciopero di otto ore si svolgerà dalle 8,45 alle 15. L’orario di astensione dal lavoro non dovrebbe toccare le fasce di garanzia che sono fissate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Visto il largo coinvolgimento dei sindacati confederali e autonomi è presumibile un’elevata adesione allo sciopero che potrebbe bloccare le linee metropolitane e determinare la cancellazione o il ritardo di corse di autobus e tram.

Le motivazioni

«A pochi giorni dall`incontro in Prefettura di Milano e dal successivo con il gruppo Atm, dove abbiamo ribadito la nostra posizione in merito alle aggressioni al personale, registriamo ancora altre pesanti aggressioni. Sta diventando normale leggere la notizia di aggressioni a personale front-line», affermano i sindacati. «Tutto ciò toglie valore, rilevanza e dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno, in qualsiasi condizione, ad ogni ora, permettono alle persone di spostarsi in tutta la città. Si va a lavorare con la paura di chi sa di essere solo ad affrontare i mille imprevisti e le inevitabili conseguenze, senza alcuna protezione, se non quella di usare il buon senso per tutelare la propria incolumità per tornare a casa sani e salvi».

«La sicurezza a Milano è allo sbando completo, in una sola notte le forze dell’ordine sono dovute intervenire 10 volte per segnalazioni di feriti. A questa si aggiunge una grave aggressione ai dipendenti dell’Atm presso Cascina Gobba (ricoverati in codice giallo). Per riprendere il paragone dell’attuale sindaco, Milano non è sicuramente Gotham city: è molto peggio», ha detto il neo eletto deputato di FdI Riccardo De Corato.