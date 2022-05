Atlantide – Storie di uomini e di mondi stasera su La7 l’intervista ad Ali Agca

Nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Stasera 11 maggio, alle 21,15 su La7, Andrea Purgatori torna con un’intervista esclusiva ad Ali Agca, l’uomo che 41 anni fa tentò di uccidere Papa Giovanni Paolo II con un attentato in piazza San Pietro. La puntata tornerà poi anche sulla guerra in Ucraina con un’analisi del conflitto e gli ultimi aggiornamenti dal fronte. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di La7.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi, i temi di stasera 11 maggio 2022 su La7

Non solo Papa Wojtyla. I Lupi grigi, movimento nazionalista turco, avevano intenzione di assassinare anche la regina Elisabetta II e Kurt Waldheim, allora segretario delle Nazioni Unite. A rivelarlo, in esclusiva per La7 e Atlantide, è Ali Agca, artefice del tentato omicidio al Papa a San Pietro il 13 maggio 1981. Andrea Purgatori è infatti volato fino a Istanbul per incontrarlo in un’intervista che racconterà l’episodio in cui si sfiorò la tragedia ma anche interessanti e inediti retroscena. Agca ricostruirà quel giorno di quasi 41 anni fa, smentendo l’esistenza di complici presenti assieme a lui all’udienza generale del pontefice. Spiegherà però come è riuscito a fuggire da un carcere di massima sicurezza nel 1979 in cui stava scontando la pena per l’omicidio di un giornalista.

L’intervista ad Ali Agca sarà solo parte della nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Andrà in onda infatti il docufilm Attentato al Papa di Giuseppe Fina che unisce immagini di repertorio e scene girate appositamente per il progetto. Come ormai da tradizione, il programma di Andrea Purgatori affronterà il tema della guerra in Ucraina con gli ultimi aggiornamenti dal fronte e gli sviluppi del conflitto. In studio, a discuterne con il conduttore, ci saranno Dario Fabbri, Francesca Mannocchi, Marco Ansaldo, Lorenzo Cremonesi ed Elena Testi. Spazio anche alla consueta vignetta di Mauro Biani.