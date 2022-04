Anticipazioni Atlantide stasera su La7: Putin e l’ipotesi di un processo per crimini di guerra, temi e ospiti

Nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e di mondi in onda questa sera, mercoledì 6 aprile 2022 a partire dalle 21.15 su La7. Come ormai da un mese a questa parte, il focus della trasmissione rimane la guerra tra Russia e Ucraina, i suoi sviluppi quotidiani, le conseguenze sulla politica e sull’economia internazionale e le travagliate trattative per la pace.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: cosa sapere della puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: Vladimir Putin a processo?

Una Norimberga per Putin? Questo l’interrogativo che, in queste ore, stampa e opinione pubblica si pongono alla luce della drammatica vicenda di Bucha e della scoperta di stragi, torture ed esecuzioni di civili attribuite alla responsabilità delle milizie russe. E a questa domanda proverà a rispondere Andrea Purgatori assieme ai suoi ospiti, ipotizzando l’evenienza di un processo per crimini di guerra del presidente russo e la possibilità di una sua caduta dal gradino più alto del Cremlino, tra nodi (quasi) impossibili da sciogliere e irrimediabili ripercussioni da tamponare. Non mancherà una rassegna di esempi di casi analoghi del passato, che evidenziano come, a eccezione dei responsabili dei massacri nella ex Jugoslavia e nel Ruanda, rispettivamente il generale Ratko Mladić e il primo ministro Jean Kambanda, nessuno ha mai pagato per il genocidio dei cittadini, da Hiroshima all’Iraq.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Purgatori ci saranno diverse figure di rilievo, tra cui l’ex giudice della Corte penale internazionale Cuno Tarfusser, lo storico Luciano Canfora, l’analista geopolitico Dario Fabbri e il vignettista Mauro Biani. Si collegheranno, invece, dalle zone calde del conflitto i giornalisti Francesca Mannocchi e Lorenzo Cremonesi che, tra le tante cose, aiuteranno il conduttore a fare il punto sul negoziato di Istanbul e un probabile viaggio del Papa in terra ucraina.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e di mondi è disponibile anche in streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.