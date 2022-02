Anticipazioni Atlantide – Storie di uomini e mondi, stasera su La7: la sfida di Putin- Tag43

Nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e mondi in onda questa sera, mercoledì 23 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Andrea Purgatori approfondirà temi e notizie legate a ricorrenze storiche particolari e ai fatti più caldi dell’attualità nazionale, offrendo ai telespettatori informazioni e punti di vista nuovi rispetto a quelli rintracciabili su carta stampata e telegiornali.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: le cose da sapere sul programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e mondi: un viaggio alla scoperta del personaggio e del mondo di Vladimir Putin

Nello speciale La sfida di Putin tutti i riflettori sono puntati sulla controversa figura di Vladimir Putin, presidente della Russia. Attraverso immagini, testimonianze di repertorio e una lunga intervista di Oliver Stone al presidente russo, Purgatori e i suoi ospiti proveranno a ricostruire il profilo pubblico e privato dell’ultimo zar. Un personaggio che sembra avere una triplice identità: per alcuni un intelligente e furbo stratega, per altri un uomo assetato di potere, per altri ancora un pericoloso guerrafondaio, pronto a tutto pur di raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Spazio, poi, a un approfondimento sulle origini della sua leadership, nata dalle ceneri dell’Unione Sovietica, e sui metodi utilizzati per mantenere, per oltre vent’anni, il potere assoluto e il governo incontrastato dei territori russi. Non mancherà, ovviamente, il dibattito sugli ultimi accadimenti legati alla crisi tra Russia e Ucraina e l’ultimo gesto di Putin: il riconoscimento ufficiale delle Repubbliche separatiste del Donbass in un discorso alla nazione mandato in onda in tivù e l’invio di truppe nelle regioni di Donetsk e Luhansk col ruolo di peacekeeping.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Purgatori questa sera ci saranno il vignettista Mauro Biani e gli inviati del Corriere della Sera Francesco Battistini e Andrea Nicastro, rispettivamente in diretta dall’Ucraina e dalla regione del Donbass.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: dove vedere la trasmissione

