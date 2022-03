Anticipazioni Atlantide, stasera su La7: Polveriera ucraina, temi e ospiti della puntata

La prima serata di La 7 propone un nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e mondi in onda questa sera, mercoledì 2 marzo 2022, a partire dalle 21.15. Come ogni settimana, Andrea Purgatori accompagnerà i telespettatori nel racconto di temi legati a ricorrenze storiche e all’attualità nazionale e internazionale. Con un’attenzione particolare, in queste ultime settimane, alla narrazione della crisi ucraina, del conflitto con la Russia e delle sue drammatiche ripercussioni.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: le cose da sapere sulla trasmissione in onda questa sera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e mondi: Polveriera Ucraina, fotografie della guerra

Lo speciale di questa sera, Polveriera Ucraina sarà dedicato alla cronaca delle ore più drammatiche della guerra in Ucraina, dall’annuncio dell’invasione russa, fatto in diretta dal presidente Vladimir Putin, fino ai bombardamenti e ai combattimenti a terra che, al sesto giorno di conflitto, continuano a provocare centinaia di morti e feriti. Spazio, poi, alla ricostruzione dell’escalation della Russia nel confronto con gli Stati Uniti di Joe Biden e la parte finale della lunga intervista che il regista americano Oliver Stone ha fatto allo zar del Cremlino, utile a visualizzarne in parallelo il profilo pubblico e quello privato e, probabilmente, meno conosciuto ai più.

Quando in #guerra non si vuole far vedere ciò che si fa, si cominciano a colpire ripetitori di tv e telefonia. E intanto su #Kiev scende il buio. #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/E40JsrnPjD — andrea purgatori (@andreapurgatori) March 1, 2022

Atlantide – Storie di uomini e mondi: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Purgatori nel corso della trasmissione un ricco parterre di ospiti ed esperti: la giornalista Rula Jebreal, l’analista geopolitico Dario Fabbri, la reporter freelance Francesca Mannocchi in collegamento dal Donbass, gli inviati del Corriere della Sera Francesco Battistini e Andrea Nicastro, in diretta da Kiev e Mariupol, dove si combatte ininterrottamente giorno e notte, e il vignettista Mauro Biani.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e mondi è disponibile anche in diretta streaming sull’app e sul sito web di La7.