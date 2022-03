Anticipazioni Atlantide – Storie di uomini e mondi, stasera su La7: le radici della guerra russo-ucraina, temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e mondi, in onda questa sera, mercoledì 16 marzo 2022 alle 21.15 su La7. Come di consueto, Andrea Purgatori accompagnerà i telespettatori in un viaggio nell’attualità più recente, approfondendo le notizie e i fatti più discussi degli ultimi giorni. Focus della trasmissione, in queste settimane, rimane la guerra tra Russia e Ucraina, analizzata a partire dai suoi risvolti politici, economici e sociali e da tutte quelle dinamiche che coinvolgono, oltre alle nazioni impegnate a combattere, direttamente o indirettamente anche il resto del mondo.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e mondi: alle origini del conflitto russo-ucraino

Nello speciale di oggi, Le radici della guerra, Purgatori racconterà la genesi di questo conflitto all’apparenza senza uscita. Ripercorrerà, dunque, le tappe che hanno portato all’invasione dell’Ucraina, scintilla dello scontro armato, partendo dalle crisi del Donbass e della Crimea, consumatesi per anni nella quasi totale indifferenza dell’Occidente.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare il conduttore nel corso della serata sarà un variegato parterre di esperti in materia, tra cui l’editorialista di Repubblica Ezio Mauro, che accenderà i riflettori sulla crisi russa. Spazio, poi, all’analista geopolitico Dario Fabbri, con cui si analizzerà nel dettaglio la cronaca drammatica del 21esimo giorno di bombardamenti. E, infine, numerosi saranno anche i contributi dal fronte, grazie alla reporter freelance Francesca Mannocchi, ai giornalisti del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e Andrea Nicastro, rispettivamente in collegamento da Kiev e Dnipro e all’inviata di Tagadà Elena Testi in diretta da Leopoli.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: dove vedere la trasmissione

Oltre al canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e mondi è disponibile in diretta streaming anche sull’app e sul sito web di La7.