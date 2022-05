Anticipazioni Atlantide, stasera su La7: guerra in Ucraina a rischio escalation, temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e di mondi in onda questa sera, mercoledì 4 maggio 2022 alle 21.15 su La7. Come ormai da settimane, Andrea Purgatori e il suo parterre di ospiti discuteranno ampiamente degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e porteranno i telespettatori sui luoghi distrutti dai bombardamenti attraverso servizi inediti e contributi degli inviati sparsi per il Paese.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: cosa sapere della puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: ultime news dal fronte

Fulcro dello speciale Guerra totale o giochi di potere sarà l’escalation militare russa che, a giudicare dalle intenzioni e dalle dichiarazioni di Vladimir Putin, rischia di ampliarsi pericolosamente. Incrementando la violenza e l’intensità del conflitto, non è così improbabile il rischio di arrivare all’attacco decisivo, che potrebbe portare il presidente russo a chiamare ‘guerra’ quella che, fino a ora, pur essendolo a tutti gli effetti, ha continuato a definire ‘operazione militare speciale’. Tutto questo alla vigilia dell’anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulle truppe del Terzo Reich che Mosca è pronta a celebrare, sulla Piazza Rossa, il 9 maggio. Partendo dal focus portante del racconto e mescolando attualità e storia, Purgatori passerà dalla cronaca delle ultime ore, con un’approfondimento delle notizie più recenti in arrivo dal fronte, al discusso rapporto tra Hitler e Stalin, che si trovarono a essere dapprima alleati e, in un secondo momento, rivali e nemici giurati.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: tutti gli ospiti della serata

Tra gli esperti che affiancheranno Purgatori nel corso della serata ci saranno lo storico Luciano Canfora, l’analista geopolitico Dario Fabbri, i giornalisti (in collegamento dall’Ucraina) Francesca Mannocchi, Elena Testi, Lorenzo Cremonesi, Marco Ansaldo e il vignettista Marco Biani.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e sul canale 107 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e di mondi è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.