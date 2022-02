Atlantide, stasera su La7: i 70 anni di regno della Regina Elisabetta

Manca poco a una nuova puntata di Atlantide in onda questa sera, mercoledì 9 febbraio 2022, alle 21.15 su La7. Nello speciale dedicato alla Regina Elisabetta e al suo Giubileo di Platino, Andrea Purgatori ripercorre la storia della monarca più longeva e iconica al mondo, a partire dal giorno della sua incoronazione nel lontano febbraio 1952.

Atlantide: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide: viaggio nei 70 anni di regno della Regina Elisabetta

Nella prima parte della puntata, Purgatori accenderà i riflettori sul percorso che ha portato la Regina a tagliare un traguardo così importante come quello di 70 anni di regno. Un risultato nato da un’eredità particolarmente complessa e pesante da gestire: quella di suo padre Giorgio VI, sovrano timido, balbuziente e poco avvezzo al dominio, e di suo zio Edoardo VIII che abdicò per amore dell’americana Wallis Simpson. Spazio, poi, all’infinita collezione di scandali familiari che hanno messo a dura prova Elisabetta, esponendola spesso alla gogna mediatica dei giornali scandalistici e dei tabloid: dal divorzio di suo figlio Carlo da Diana, la ‘principessa del popolo’ morta in un misterioso incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l’Alma di Parigi, il 31 agosto 1997, alla fuga da Londra del nipote Harry assieme all’attrice Meghan Markle. Fino all’ultima grana: le accuse di pedofilia mosse nei confronti del terzogenito Andrea. Tempeste che l’hanno travolta in periodi storici diversi e che, tuttavia, non l’hanno mai abbattuta né distolta dal suo obiettivo principale: rimanere un pilastro per la nazione, persino nel caos politico che ha coinvolto il premier Boris Johnson.

Atlantide: chi sono gli ospiti della puntata

Il dettagliato reportage proposto da Atlantide sarà arricchito dagli interventi e dagli aneddoti di un parterre di esperti formato dalla scrittrice Antonella Boralevi, dalla giornalista Barbara Serra e dal vignettista Mauro Biani.