Anticipazioni Atlantide stasera 30 marzo su La7: Ucraina e rischio nucleare, argomenti e ospiti della puntata

Andrea Purgatori torna su La7 con un nuovo appuntamento di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, in onda questa sera, mercoledì 30 marzo 2022, alle 21.15, Come ormai da settimane, il fulcro della trasmissione sarà la guerra tra Russia e Ucraina, presa in esame nelle sue implicazioni socio-politiche ed economiche e nelle ripercussioni che condizioneranno il futuro dei due paesi coinvolti e, in generale, del resto del mondo.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: argomenti e ospiti della puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: l’ombra della minaccia nucleare

Al centro della puntata di stasera, Ucraina, risiko nucleare, il ritorno della minaccia nucleare nello scontro tra Russia e Occidente e il grosso punto interrogativo che pende sulla sorte delle centrali atomiche ucraine, tra un conflitto che non ha intenzione di concludersi e accordi di pace che stentano a decollare. L’indagine di Purgatori parte dall’interno del bunker antiatomico del monte Soratte, dove il presidente della Repubblica italiana e gli uomini di governo si sarebbero dovuti rifugiare in caso di attacco nucleare durante la Guerra Fredda, fino ad arrivare alle carte desecretate del KGB sul disastro di Chernobyl nel 1986. Un repertorio di documenti che svelano incredibili retroscena e gettano una luce diversa su un evento che ha segnato la storia.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: gli ospiti della serata

Ad affiancare Purgatori ci saranno numerosi ospiti di rilievo, tra cui l’analista geopolitico Dario Fabbri, il vignettista Mauro Biani, la reporter Francesca Mannocchi e gli inviati Marco Ansaldo, Lorenzo Cremonesi, Andrea Nicastro ed Elena Testi in diretta da Istanbul, sede dei negoziati tra Kiev e Mosca, e dall’Ucraina.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: dove vedere il programma

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e mondi è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di La7.