Anticipazioni Atlantide stasera su La7: gli oligarchi russi e il gruppo Wagner, temi e ospiti della puntata

Prosegue l’appuntamento settimanale con Atlantide – Storie di uomini e di mondi, in onda questa sera, mercoledì 25 maggio 2022 alle 21.20 su La7. Sulla scia di un format ormai rodato, Andrea Purgatori mostrerà ai telespettatori gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’Ucraina e approfondirà aspetti collaterali del conflitto, rivelando scenari socio-politici ed economici su cui poche figure dell’informazione mainstream hanno avuto modo di riflettere.

Atlantide: Putin, tra mercenari e oligarchi

Due i protagonisti indiscussi dello speciale Putin, gli oligarchi e la guerra segreta: da un lato, i mercenari del Gruppo Wagner e, dall’altro, la fronda dei miliardari russi colpiti dalle sanzioni introdotte con lo scoppio della guerra. Tra complici dall’identità segreta, ambigui misteri e nemici visibili e invisibili che tramano alle spalle del Cremlino e che il presidente Vladimir Putin vuole liquidare. Temi delicati e ricchi di spunti, che verranno sviluppati a partire da una doppietta di documentari. Il primo, Putin e gli oligarchi, uscito in Gran Bretagna nel 2022, un vero e proprio viaggio tra i magnati e gli uomini più ricchi del pianeta, con un focus su come col loro potere economico e il loro ascendente siano riusciti a plasmare le vite dei cittadini del mondo. Il secondo, invece, Wagner, l’esercito di Putin, produzione francese del 2022, indaga sulle attività di un esercito ombra, che opera in parallelo alle truppe ufficiali, e sulle campagne di fake news che ha orchestrato, strumenti che consentono ai ‘soldati a pagamento’ di lavorare in silenzio per prestare il fianco alla propaganda, promuovendo le ambizioni espansionistiche russe e destabilizzando l’Occidente.

Ad affiancare Purgatori nel corso della serata ci saranno la giornalista Rula Jebreal, l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, i reporter Marco Ansaldo, Lorenzo Cremonesi, Francesco Battistini e il vignettista Mauro Biani.

Oltre che sul canale sette del digitale terrestre e 107 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e di mondi è disponibile on demand e in diretta streaming sul sito e sull’app di La7.