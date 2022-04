Anticipazioni Atlantide stasera su La7: le ripercussioni della guerra in Ucraina sui civili, temi e ospiti della puntata

Andrea Purgatori torna su La7 con una nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, in onda questa sera, mercoledì 20 aprile 2022 a partire dalle 21.15. Come da più di un mese a questa parte, la trasmissione prosegue il suo racconto della guerra in Ucraina, offrendo al pubblico spunti di riflessione e approfondendo retroscena inediti attraverso contributi e reportage esclusivi.

Atlantide: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: esplorare le dinamiche del conflitto dal punto di vista delle vittime

Nello speciale di questa sera, Guerra, vite spezzate, Purgatori accompagnerà i telespettatori attraverso gli orrori di un conflitto che sta lasciando ferite insanabili sui corpi e nelle anime dei civili. Verranno passati in rassegna alcuni degli eventi più drammatici delle ultime settimane: l’assedio di Mariupol, lo stallo dei negoziati e delle trattative di pace, le conseguenze drammatiche di una guerra di invasione in una terra che continua a resistere con coraggio e determinazione all’avanzata dei Russi, il dramma degli oltre cinque milioni di profughi e delle città bombardate e il rischio di un’escalation che potrebbe rivelarsi fatale. Tutte testimonianze oggettive di quanto sia la gente comune a pagare il prezzo più alto di questa drammatica situazione. Nella seconda parte, invece, spazio a una prima visione: si tratta di Thirties in colour: countdown to war, un documentario ricco di immagini (mai viste prima) dell’Europa nel periodo antecedente alla seconda guerra mondiale.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: gli ospiti della serata

Parteciperanno al dibattito, presieduto da Purgatori, lo storico Luciano Canfora, lo psicoanalista Massimo Recalcati, l’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e il giornalista e collaboratore di Limes Marco Ansaldo.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e di mondi è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito web e sull’app di La7.