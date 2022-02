Atlantide stasera su La7: la parabola di Hitler e Stalin

Da questa settimana Massimo Giletti e Non è l’Arena cedono il posto ad Atlantide – Storie di uomini e mondi, in onda stasera, mercoledì 2 febbraio 2022 alle 21.15 su La7. Nello speciale in replica di oggi, Hitler e Stalin: processo alla storia, il giornalista Andrea Purgatori racconterà ai telespettatori la storia parallela dei due dittatori, prima complici, poi avversari nella battaglia finale. Un rapporto decisamente ambiguo fatto di alleanze, tradimenti e imprevisti risvolti che segna i sei anni della Seconda Guerra Mondiale, dall’invasione della Polonia fino al suicidio di Hitler, morto nel celebre bunker di Berlino il 30 aprile 1945.

Attraverso materiale di repertorio, testimonianze esclusive e le immagini a colori del documentario del regista Michael Prazan, Hitler and Stalin: a secret relationship, Purgatori ripercorrerà le tappe e i fatti che, 83 anni fa, hanno portato al famigerato patto stretto tra Adolf Hitler e Josip Stalin nell’estate del 1939. Un accordo che diede il via libera all’attacco tedesco nei confronti della Polonia e alla più spietata guerra di sterminio nella storia dell’umanità. Coadiuvato dal giornalista e storico Paolo Mieli, dunque, partirà dalle scene del docufilm per tracciare il ritratto dei due personaggi, definendone non solo il profilo pubblico ma anche quello più intimo e personale. Si scoprirà quello che li ha avvicinati e quello che, gradualmente li ha divisi e si scoperchieranno gli aspetti meno noti e i dettagli più controversi di una parabola personale che ha condizionato il destino del mondo. Un approfondimento particolare verrà, poi, dedicato al Processo di Norimberga, il lungo iter giudiziario che portò al banco degli imputati i vertici e i gerarchi nazisti del Terzo Reich, coinvolti nelle dinamiche della guerra e della Shoah.