Anticipazioni Atlantide stasera su La7: guerra e spionaggio, temi e ospiti della puntata

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e di mondi in onda questa sera, mercoledì 15 giugno 2022 a partire dalle 21.15 su La7. Come ogni settimana, Andrea Purgatori e i suoi ospiti si dedicheranno ad approfondire un tema ricco di implicazioni storiche e politiche attraverso reportage esclusivi, documentari inediti e materiale di repertorio. Creando un ponte tra passato e presente, accompagneranno i telespettatori in un viaggio alla ricerca di chiavi di lettura e spunti che consentano di comprendere eventi e personaggi dell’attualità nazionale e internazionale attraverso il filtro della storia.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: quel che si vede e non si vede di una guerra

Al centro della puntata, La guerra e le spie, un confronto tra le due facce di un conflitto. Da un lato quella fatta di combattimenti e scontri sul campo di battaglia, tra bombardamenti, agguati dell’esercito e distruzione di interi spazi della vita civile. Dall’altro, invece, quella che si muove e si sviluppa nella zona grigia, dove operano spie e collaborazionisti e trovano spazio complotti e cospirazioni. Un tema che, partendo dalla guerra in Ucraina, porterà Purgatori a viaggiare indietro nel tempo, con un focus sull’attività dello spionaggio nazista e il ruolo dei servizi segreti americani nei contesti del secondo conflitto mondiale e della guerra fredda. Infine, spazio a un focus sulla recente battaglia di Severodonetsk, uno scontro feroce nel quale i russi hanno preso il controllo di gran parte della zona urbana, isolando il territorio e migliaia di civili, intrappolati in città e nella fabbrica di Azot. Un passaggio che, potenzialmente decisivo per le sorti del Donbass, continua ad avere un agghiacciante ‘costo umano’.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Purgatori nel dibattito che si svilupperà nel corso della puntata ci saranno lo storico Luciano Canfora, l’analista geopolitico e direttore della rivista Domino Dario Fabbri, i giornalisti Marco Ansaldo, Nello Scavo e Lorenzo Cremonesi, il vignettista Mauro Biani e il presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Giampiero Massolo.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e di mondi è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito web e sull’app di La7.