Anticipazioni Atlantide, stasera su La7: la fine di una guerra, temi e ospiti della puntata

Come ogni settimana, Andrea Purgatori torna su La7 con una nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, in onda questa sera, mercoledì 1 giugno a partire dalle 21.15. Tra reportage esclusivi, interviste agli esperti e inedito materiale di repertorio, il giornalista accompagna i telespettatori in un viaggio all’insegna dell’approfondimento, rivolgendosi all’attualità più immediata o, ritornando indietro nel tempo a fatti e personaggi che hanno fatto la storia, nel tentativo di trovare collegamenti e implicazioni con la realtà e le vicende più contemporanee.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storia di uomini e di mondi: l’epilogo di una guerra tra passato e presente

Muovendosi tra passato e presente, Purgatori partirà dalla domanda ‘Come finisce una guerra?’ per intessere una serie di collegamenti tra i conflitti di ieri e di oggi, la loro evoluzione, le loro dinamiche, le ripercussioni che hanno avuto sui paesi coinvolti e, infine, la loro conclusione. Dallo sbarco in Normandia che segnò, nel 1944, la sconfitta della dittatura nazista in Europa e garantì all’Italia la fine di una monarchia collusa col fascismo e la nascita della Repubblica, fino alle cronache recenti della resistenza ucraina contro l’invasione dell’esercito russo e le mire del presidente Vladimir Putin.

Atlantide – Storia di uomini e di mondi: tutti gli ospiti della serata

Tra gli ospiti del ricco parterre con cui dialogherà, nel corso della serata, Purgatori figurano lo storico Luciano Canfora, il premio Nobel Orhan Pamuk, l’analista geopolitico Dario Fabbri, il consulente di Limes Marco Ansaldo, gli inviati del Corriere della Sera Francesco Battistin e Marta Serafini e il vignettista Mauro Biani.

Atlantide – Storia di uomini e di mondi: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale sette del digitale terrestre e 107 di Sky, Atlantide è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di La7.