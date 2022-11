Atlantide stasera su La7 la strage delle Olimpiadi di Monaco 72

Nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Stasera 16 novembre, alle 21.20 su La7, Andrea Purgatori racconterà un altro momento storico di grande importanza, ricordando le drammatiche ore che portarono alla strage di 11 atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco 1972 per opera di alcuni terroristi palestinesi. A pochi giorni dal via di Qatar 2022, si cercherà di ripercorrere un evento tragico che cambiò per sempre la storia dello sport. In studio saranno ospiti Sara Simeoni e Novella Calligaris, che si trovavano in Germania per gareggiare rispettivamente nel salto in alto e nel nuoto. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Atlantide, le anticipazioni di stasera 16 novembre 2022 su La7

La nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi dal titolo Monaco 72, le Olimpiadi del terrore riavvolgerà dunque il nastro del tempo di 50 anni. Si racconterà uno dei più eclatanti attentati terroristici della storia recente, che ha cambiato il corso del XX secolo e della storia intera. Il 5 settembre, un commando dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero irruppe nel Villaggio olimpico, entrando negli alloggi destinati agli 11 atleti israeliani presenti alla manifestazione. Ne uccisero subito due che avevano tentato di opporre resistenza, prendendo in ostaggio gli altri nove. Dopo lunghe ore di negoziati, la polizia tedesca tentò di liberare gli ostaggi, ma il bilancio fu pesante. Le vittime furono ben 17, tra cui non solo tutti gli atleti israeliani, ma anche cinque attentatori e un agente.

MONACO ‘72, LE OLIMPIADI DEL TERRORE. Il racconto ora per ora della strage degli atleti israeliani. Le polemiche per i mondiali di calcio nel #Qatar. Con #SaraSimeoni e @novellanews. Con @RiccardoNoury @dlfabbri e la vignetta di @maurobiani #Atlantide #La7 mercoledì 21:15. pic.twitter.com/0NWeMo25iV — andrea purgatori (@andreapurgatori) November 15, 2022

Andrea Purgatori tenterà ad Atlantide di ripercorrere l’evento ora per ora, dalle cause del gesto fino alle sue conseguenze. È giusto che i giochi sportivi proseguano anche dopo una strage? La domanda non può far altro che riportare il pensiero ai giorni nostri, con l’imminente inizio dei Mondiali di Qatar 2022. Nel Paese si parla di diritti umani negati ogni giorno, eppure gli occhi del mondo si stanno per concentrare sul Golfo Persico per un mese. Presenti in studio il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury e l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, ma anche due importanti voci dello sport. Ad Atlantide arriveranno Sara Simeoni e Novella Calligaris, leggende italiane che proprio a Monaco 72 scrissero la storia del nostro Paese. L’ex altista esordì proprio in Germania, prima di vincere l’oro a Mosca 80, mentre la seconda vinse le prime medaglie italiane nel nuoto.