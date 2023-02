Atlantide, stasera su La7 i naufragi del Titanic e dell’Andrea Doria

Due navi, due tragici destini. Il Titanic e l’Andrea Doria saranno al centro della nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, con la conduzione di Andrea Purgatori. Stasera 1 febbraio, alle 21.25 su La7, si cercherà di riassumere le vicende che portarono al naufragio delle imbarcazioni, avvenuti rispettivamente nel 1912 e nel 1956. Per chiarire cosa accadde quei giorni saranno ospiti alcuni uomini che li hanno vissuti in prima persona o hanno lavorato per raccontarli. Fra questi il terzo ufficiale in comando dell’Andrea Doria Eugenio Giannini e Scott Ross, premio Oscar per gli effetti speciali nel film di James Cameron. La visione sarà inoltre disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7.

Atlantide, le anticipazioni di stasera 1 febbraio 2023 su La7

Dopo lo speciale sull’Olocausto di mercoledì 25 gennaio, capace di catturare l’attenzione di oltre 455 mila spettatori, Atlantide torna con un appuntamento dedicato ai grandi naufragi del passato. La narrazione di Andrea Purgatori tornerà indietro nel tempo per due date cruciali: la notte fra il 13 e il 14 aprile 1912 e la mattina del 26 luglio 1956. Quei giorni infatti affondarono rispettivamente il Titanic e l’Andrea Doria, due transatlantici che si proponevano di cambiare il modo di viaggiare in mare. Il primo naufragò durante il suo viaggio inaugurale nel cuore dell’Atlantico, dopo aver colpito un iceberg di enormi dimensioni. L’imbarcazione italiana terminò la sua storia entrando in collisione con un’altra nave, la Stockholm, di nazionalità svedese. I relitti del Titanic e dell’Andrea Doria non sono mai stati recuperati, tanto che giacciono ancora oggi sul fondo dell’oceano. Alimentando, in questo modo, miti e leggende.

Andrea Purgatori nel racconto di Atlantide cercherà di unire le due tragedie, analizzando le somiglianze tra i due naufragi. Per farlo si farà aiutare da alcuni importanti personalità che hanno vissuto gli eventi o hanno studiato a lungo per raccontarli. Sarà in studio infatti Scott Ross, che ha lavorato agli effetti speciali del film Titanic di James Cameron, per cui ha vinto il premio Oscar. Quanto alla nave italiana, Purgatori ascolterà le testimonianze di Eugenio Giannini, che quel 26 luglio 1956 era terzo ufficiale sul ponte di comando. Inoltre interverrà Corradino Corbò, autore del libro Quella notte a Nantucket – La verità sul caso Andrea Doria. Ci sarà infine spazio per le vignette di Mauro Biani e per alcune immagini dei documentari Titanic e Il naufragio dell’Andrea Doria.