Atlantide, stasera su La7 uno speciale per il 25 aprile

In occasione della Festa della Liberazione 2023 di domani, stasera 24 aprile alle 21.25 su La7 andrà in onda uno speciale di Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Andrea Purgatori condurrà infatti la puntata I giorni della Liberazione con un documentario sullo sbarco degli Alleati in Sicilia e la trasmissione del film Mussolini – Ultimo atto di Carlo Lizzani con Henry Fonda e Rod Steiger. Nel corso della serata, il conduttore guiderà i telespettatori nel racconto dell’epoca, usufruendo anche di immagini d’archivio e testimonianze dirette sul tramonto della Seconda guerra mondiale e, in Italia, del fascismo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare l’intera stagione di Atlantide.

Atlantide, le anticipazioni dello speciale sul 25 aprile stasera su La7

L’appuntamento speciale di Atlantide – Storie di uomini e di mondi si comporrà di due parti principali. Come ha annunciato lo stesso conduttore Andrea Purgatori sui social, nel corso della serata La7 trasmetterà un documentario sullo sbarco degli Alleati in Sicilia fra 9 e 10 aprile 1943. Si ripercorreranno dunque le tappe che portarono alla fine della Seconda guerra mondiale e alla caduta del regime fascista di Benito Mussolini. Tramite immagini dell’epoca e testimonianze dirette, si potrà riavvolgere il nastro del tempo e concentrarsi su battaglie, eventi e rapporti internazionali. A seguire, Andrea Purgatori introdurrà poi il film Mussolini – Ultimo atto, cult del 1974 di Carlo Lizzani con Rod Steiger nei panni del Duce ed Henry Fonda in quelli del cardinale Idelfonso Schuster, arcivescovo di Milano.

Lunedì 24 aprile alle 21:15 @andreapurgatori conduce una puntata speciale di #atlantidela7 dedicata al 25 aprile (I GIORNI DELLA LIBERAZIONE) pic.twitter.com/4ABsIkLShA — Atlantide (@atlantidela7) April 21, 2023

Il film prende avvio con la caduta della linea Gotica nella primavera del 1945. Gli Alleati sono diretti su Milano, mentre i partigiani dilagano in tutto il nord Italia facendo ritirare l’esercito tedesco verso Merano. Mussolini (Rod Steiger), perplesso ma intriso di notizie illusorie, rifiuta la resa ai partigiani propostagli dal cardinale Idelfonso Schuster (Henry Fonda). Ha infatti intenzione di dirigersi verso la Valtellina, dove lo attenderebbero migliaia di camicie nere. Con lui c’è anche l’amante Claretta Petacci (Lisa Gastoni), così come i gerarchi che intendono fuggire alla cattura e alla fucilazione dell’esercito Alleato. Nel film anche Franco Nero, volto di Walter Audisio, colonnello del Comitato di Liberazione Nazionale noto con il nome di battaglia di Valerio. Sarà lui, il 28 aprile 1945, a giustiziare Mussolini e l’amante Petacci.