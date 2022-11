Atlantide, stasera su La7 il rapporto fra Mussolini e Hitler

Nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Dopo aver affrontato il delitto di Perugia la scorsa settimana, con un focus su Meredith Kercher, Andrea Purgatori compie un grande balzo indietro nella storia. Stasera 9 novembre, alle 21.15 su La7, si tornerà infatti al ventennio fascista per scandagliare la figura del Duce Benito Mussolini dalla sua ascesa alla sua caduta. Soprattutto, la trasmissione cercherà di mettere in risalto il suo rapporto con Adolf Hitler e il nazismo tedesco. Il conduttore ne discuterà con alcuni ospiti, tra cui esponenti del giornalismo e della letteratura. In studio, fra gli altri, Antonio Scurati, autore per Bompiani della “saga M” di cui è appena uscito il terzo capitolo M. Gli ultimi giorni dell’Europa. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di La7.

Atlantide, le anticipazioni di stasera 9 novembre 2022 su La7

La nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi si concentrerà su Mussolini, partendo dal 1918. Andrea Purgatori analizzerà i finanziatori del futuro Duce, cercando di capire chi gli concesse tutti i mezzi necessari per muoversi liberamente in quella che potremmo definire “strategia della tensione”. Ci sarà poi spazio per le azioni di governo, in politica interna ma soprattutto estera, dato che fulcro centrale di stasera sarà il suo rapporto con Adolf Hitler. Si giungerà fino alla caduta del regime nel 1943, con l’esautorazione dal Gran Consiglio del Fascismo e la deposizione da parte del re Vittorio Emanuele III. Senza dimenticare l’Operazione Quercia sul Gran Sasso, a Campo Imperatore, quando nel settembre dello stesso anno i tedeschi liberarono il Duce, imprigionato per ordine di Pietro Badoglio dopo l’armistizio. Chi c’era davvero dietro al blitz che liberò Mussolini e lo consegnò a Hitler?

E ancora, sarebbe stata possibile una Repubblica di Salò senza Mussolini? Infine, quale sarebbe stata la storia d’Italia se il Duce avesse avuto un processo? Queste e altre domande saranno al centro di Atlantide – Storie di uomini e di mondi con Andrea Purgatori e i suoi ospiti. In studio ci sarà infatti Antonio Scurati, che per Bompiani sta scrivendo una quadrilogia dedicata al capo del fascismo. Quest’anno è uscito il terzo capitolo, M. Gli ultimi giorni dell’Europa, ma è già in lavorazione il quarto e ultimo volume. Il primo libro ha vinto il Premio Strega nel 2019 e diventerà una serie tv Sky Original con Luca Marinelli nei panni del Duce. Ospiti di Purgatori anche lo storico Luciano Canfora, la politologa Nadia Urbinati e il giornalista Giovanni Fasanella. Spazio poi per le vignette di Mauro Biani.