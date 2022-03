Atlantide – Storie di uomini e mondi, stasera su La7: le anticipazioni, diario dalla guerra in Ucraina, temi e ospiti del programma di Purgatori

La prima serata di La7 propone una nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e mondi in onda questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, a partire dalle 21.15. Come ogni settimana, Andrea Purgatori e i suoi ospiti ripercorreranno la storia di personaggi ed eventi storici di spicco e approfondiranno le dinamiche che si celano dietro alle notizie di attualità più in vista. Con un’attenzione particolare, in questi ultimi giorni, alla guerra tra Russia e Ucraina e alle sue ripercussioni sul mondo.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: cosa sapere sul programma in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide: ultimi aggiornamenti dal fronte ucraino

Nello speciale di questa sera, Diario di guerra, Purgatori proverà a fare il punto sulle due settimane di conflitto, tra bombardamenti, attacchi spietati e sanzioni da parte dell’Unione Europea. Spazio, quindi, a un focus sulla figura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alle tappe di un percorso che lo ha portato a spogliarsi delle vesti di comico per approdare in politica e ritrovarsi, da un giorno all’altro, nel bel mezzo di una situazione delicata come quella che sta affrontando il suo Paese. Infine, uno sguardo alla Russia e alle proteste contro l’invasione, soprattutto da parte di ragazzi e ragazze giovani. Contestazioni che Putin punta a zittire attraverso la misura estrema degli arresti di massa. Quale sarà il suo destino (e, probabilmente) l’epilogo della storia? L’oligarca vincerà, mettendo a segno tutti gli obiettivi prefissati, o finirà per perdere tutto?

Atlantide: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Andrea Purgatori, questa sera, un interessante parterre di ospiti: l’analista geopolitico Dario Fabbri e i giornalisti Francesca Mannocchi, Andrea Nicastro ed Elena Testa in collegamento dall’Ucraina. Ma non è tutto. Ci sarà anche, come di consueto, il vignettista Mauro Biani e il reporter Marco Imarisio, che tenterà di ricostruire quanto successo fino a ora e ad analizzare cosa si muove nel cerchio magico di Vladimir Putin.

Atlantide: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Atlantide – Storie di uomini e mondi è disponibile anche in streaming sul sito web e sull’app di La7.