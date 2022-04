Anticipazioni Atlantide stasera su La7: aggiornamenti sull’Ucraina e Citizen K, temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con Atlantide – Storie di uomini e di mondi in onda questa sera, mercoledì 13 aprile 2022 alle 21.15 su La7. Come ormai da più di un mese, Andrea Purgatori accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei retroscena del conflitto tra Russia e Ucraina, approfondendo aspetti meno discussi dalla stampa mainstream attraverso inchieste e reportage esclusivi.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: dalle ultime notizie sulla guerra a Citizen K

La prima parte della trasmissione sarà dedicata a una rassegna delle ultime notizie dal fronte. Si partirà dalla tragedia dei civili massacrati a Bucha, passando per la resistenza ucraina, fino ad arrivare all’offensiva finale dell’esercito russo nel Donbass. Seguirà, poi, un approfondimento sui reali obiettivi del presidente Vladimir Putin e sulla fedeltà del cosiddetto ‘cerchio magico’, la casta di oligarchi e uomini di potere che lo sostengono. Una relazione complessa e piena di ombre, incarnata perfettamente dalla figura di Michail Khodorkovsky, primo miliardario dell’era postsovietica epurato e fatto arrestare al culmine della sua ascesa nel mondo della finanza. Una storia raccontata in maniera magistrale nel docufilm Citizen K, firmato dal regista premio Oscar Alex Gibney, e che Atlantide propone in prima tivù assoluta per spiegare come, tanto la dimensione degli affari quanto quella della politica si nascondano, ormai da oltre vent’anni, dietro ogni strategia politica di Putin e, di conseguenza, anche all’ombra di questa guerra.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Purgatori nella trattazione dei diversi temi della serata ci sarà un parterre di esperti tra cui l’analista geopolitico Dario Fabbri, l’inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro in collegamento da Dnipro, il giornalista Marco Ansaldo da Istanbul e il vignettista Mauro Biani.

Atlantide – Storie di uomini e di mondi: dove guardare la trasmissione

