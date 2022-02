Atlantide – Storie di uomini e mondi torna su La7 con un nuovo appuntamento, in onda questa sera, mercoledì 16 febbraio 2022, a partire dalle 21.15. Nello speciale 1992 – 2022 Manisporche e Manipulite, Andrea Purgatori racconterà agli spettatori l’appassionante e drammatica storia del biennio che ha cambiato l’Italia, sancendo la fine della Prima Repubblica.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide – Storie di uomini e mondi: cosa rimane della stagione di Tangentopoli

Al centro della puntata una ricostruzione precisa e dettagliata della travagliata stagione di Tangentopoli. Un’epopea che, trent’anni fa, tra procure d’assalto, caccia ai corrotti e manette, ha fatto piazza pulita di partiti storici e macchiato irrimediabilmente la reputazione di potenti leader politici e ricchi manager pubblici e privati. Da un lato, forse, una rivoluzione che non è riuscita a raggiungere a pieno il suo obiettivo, dall’altro, invece, la magistratura e la sua intensa attività per scoperchiare la corruzione e il malaffare che contaminavano il sistema politico ed economico del nostro Paese. Infine, spazio anche al risvolto più tragico, quello di un’epoca segnata da 32 suicidi, tra cui quelli di uomini d’affari noti come Raul Gardini, coinvolto nella spinosa vicenda Enimont.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: tutti gli ospiti della serata

A coadiuvare Purgatori nella narrazione ci saranno diversi ospiti, tra cui il magistrato Gherardo Colombo che, assieme a Piercamillo Davigo , Antonio Di Pietro e Francesco Saverio Borrelli, è stato uno dei membri storici del pool di Mani Pulite, Goffredo Buccini, il giornalista che, per primo, diede la notizia che l’allora primo ministro Silvio Berlusconi era finito nel registro degli indagati e il vignettista Mauro Biani.

Atlantide – Storie di uomini e mondi: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, è possibile guardare Atlante – Storie di uomini e mondi anche in diretta streaming sul sito web di La7.