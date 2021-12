Atlantide Files – Storie segrete d’America, stasera su La7: Pearl Harbor e il D-Day al centro della puntata

Nuovo appuntamento con Atlantide, in onda stasera, martedì 21 dicembre 2021, alle 21.15 su La7. In questo speciale, Andrea Purgatori accompagnerà i telespettatori in un affascinante viaggio attraverso le storie segrete d’America e, attraverso materiale di repertorio e testimonianze d’archivio, ricostruirà le dinamiche di due tappe cruciale all’interno delle dinamiche della Seconda guerra Mondiale: il bombardamento di Pearl Harbor e il D-Day.

Atlantide Files – Storie segrete d’America: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Atlantide Files – Storie segrete d’America: di cosa parlano i due documentari al centro dello speciale

Nel primo dei due docufilm, Pearl Harbor, realizzato nel 2018, si ripercorrerà, attraverso immagini e documenti, l’attacco che, il 7 dicembre 1941, una flotta di portaerei della Marina imperiale giapponese sferrò contro la United States Pacific Fleet e le installazioni militari statunitensi di Pearl Harbor, sull’isola di Oahu, nell’arcipelago delle Hawaii, la principale base navale del Pacifico. Un evento che ha cambiato le sorti del Paese e ispirato l’omonimo film di Michael Bay, vincitore di un Oscar, oltre a sancire ufficialmente l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto, cambiandone inevitabilmente le sorti. Nel secondo, invece, D-Day. Il giorno più lungo, tutta l’attenzione sarà focalizzata sull’epico sbarco in Normandia che, il 6 giugno 1944, permise agli Alleati di aprire un nuovo fronte in Europa. Un’operazione in cui si sono mescolati organizzazione, fortuna, disgrazie, impegno ed eroismo e che è risultata alla fine decisiva per la sconfitta nazista. Secondo diversi esperti si tratta infatti dell’episodio che, ribaltando lo scenario e ha prodotto il successo delle forze alleati. Ma ci sono altri che la riterrebbero un selvaggio spargimento di sangue, violenze gratuite ed eccessi. Purgatori partirà dall’opera di Isabel Clark e Daniel Costelle, realizzata nel 2014, per offrire ai telespettatori una prospettiva inedita sulle vicende, resa magistralmente tramite sequenze realistiche e reperti documentari esclusivi, mai studiati prima.