Atlantic Crossing: di cosa parla la miniserie in prima assoluta in onda stasera su Rai 3

Al via stasera, venerdì 18 giugno, in prima visione assoluta su Rai 3 alle 21.20, la miniserie in tre puntate Atlantic Crossing. Ambientato tra Norvegia e Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, il dramma storico di Alexander Eik ha fatto il suo debutto in terra norvegese nel 2020 per poi approdare in America nell’aprile del 2021 e, qualche mese dopo, in Italia.

Atlantic Crossing: la trama

Siamo nel 1940 e, a seguito dell’occupazione della Norvegia da parte dei nazisti, la famiglia reale è costretta a rifugiarsi all’estero. Mentre Re Haakon VII e suo figlio, il principe Olav, scappano a Londra, la principessa Märtha, moglie di Olav, viene accolta assieme ai tre figli negli Stati Uniti come rifugiata politica. A offrirle ospitalità sarà la Casa Bianca, grazie all’intercessione del presidente Franklin Delano Roosevelt. Sarà proprio Martha la protagonista principale del racconto, una figura che ha avuto un ruolo di spicco nel conflitto, combattendo in nome del suo Paese con l’arma della diplomazia e grazie alla particolare amicizia con Roosevelt. I due stringeranno un profondo rapporto di stima reciproca, che aiuterà la principessa a convincerlo a salvare la Norvegia e l’Europa dai tedeschi, vincendo le reticenze degli elettori americani, contrari a un coinvolgimento del paese nella guerra.

Atlantic Crossing: il cast

Ad affiancare il due volte candidato agli Emmy Kyle MacLachlan, indimenticabile Dale Cooper in Twin Peaks e, in Atlantic Crossing, interprete del presidente americano Roosevelt, la carismatica Sofia Helin (già nota per la parte della detective Saga Norén nella serie The Bridge) nel ruolo della Principessa Martha di Norvegia. Nei ruoli del re Haakon e del principe Olav, invece, gli attori svedesi Søren Pilmark e Tobias Santelmann. Da non dimenticare Harriet Sansom Harris: a lei la parte di Eleanor Roosevelt, prima vera first lady della storia.

Atlantic Crossing: Il ritratto di Roosevelt

Oltre alla figura strettamente politica, la serie punta a mostrare anche il lato più umano di Roosevelt. Dando spazio a episodi curiosi e interessanti aneddoti. Era una persona che adorava intrattenere i suoi ospiti, talmente tanto abitudinaria da non riuscire a rinunciare al suo cocktail pomeridiano. Amava le auto ma non era un pilota tanto ferrato: tutti i capi di Stato in visita invitati a fare un giro a bordo della sua macchina, ne uscivano letteralmente terrorizzati.

Atlantic Crossing: il training di Sofia Helin per diventare una principessa

Per calarsi al meglio nei panni di Martha, Sofia Helin ha studiato a fondo le abitudini e i costumi dell’epoca. Scoprendo, tra le tante cose, che negli Anni ’40 a una donna era severamente vietato bere alcolici a cena (a meno che un uomo non avesse proposto un brindisi celebrativo), alzarsi da tavola e perfino andare in bagno. L’attrice ha dovuto prendere le misure con una vita ben lontana da quella a cui siamo abituati oggi, imparando a maneggiare posate, tovaglioli e bicchieri in un certo modo ed esercitandosi a tenere una postura compita e severa. Come richiesto a un membro della casa reale.

Atlantic Crossing: le riprese tra Repubblica Ceca e Norvegia

La serie, divisa in otto episodi, è stata coprodotta dalla casa di produzione indipendente norvegese Cinenord, dall’emittente pubblica norvegese NRK e dal network statunitense PBS. La maggior parte delle scene sono state girate tra Repubblica Ceca e Norvegia. In Italia, eccezion fatta per variazioni sul palinsesto, andrà in onda scaglionata in tre appuntamenti: venerdì 18 giugno, venerdì 25 giugno e sabato 26 giugno.