La prima stagione di Atlantic Crossing, dramma storico norvegese diretto da Alexander Eik, si avvicina alla conclusione. Stasera, martedì 29 giugno 2021, alle 21.20, Rai Tre manderà in onda gli ultimi due episodi dello show ispirato alla storia dell’amicizia tra la principessa ereditaria Martha di Svezia e il Presidente degli Stati Uniti d’America Franklin Roosevelt.

Atlantic Crossing: le cose da sapere su Sofia Helin e Kyle MacLachlan e le anticipazioni degli ultimi due episodi in onda stasera su Rai Tre

Atlantic Crossing: le anticipazioni degli ultimi due episodi

Nel primo episodio Martha raggiunge Roosevelt nella sua tenuta nello stato di New York. Qui, il Presidente le comunica che i cacciatorpedinieri americani sono pronti ad attraversare l’Atlantico e aiutare gli Alleati, compresa la Norvegia. Nel frattempo Ragni, dama di compagna di Martha, decide di far visita alla sua amica Eliza. Non sa che, in realtà, è diventata una pericolosa cospiratrice che tenterà in ogni modo di rapire i figli della principessa. Un piano fortunatamente soffocato sul nascere grazie all’intervento di Roosevelt e degli agenti dei servizi segreti, che riusciranno a fermare la donna prima che accada il peggio. Nel secondo, invece, il rapporto tra Martha e Roosevelt inizia a insospettire l’opinione pubblica, facendo nascere gossip e pettegolezzi. La notizia arriva, ovviamente, anche al principe Olav che, preoccupato per le sorti del suo matrimonio, decide di raggiungere la famiglia in America. Mentre le condizioni di salute del presidente iniziano a peggiorare, la principessa si prepara ad affrontare l’ultima battaglia prima della fine della guerra.

Atlantic Crossing: Chi è Sofia Helin, l’attrice che interpreta la principessa Martha di Svezia

Classe 1972, Sofia Helin è un’attrice svedese diventata famosa, soprattutto in patria, per aver interpretato il ruolo di della detective Saga Norén nella serie thriller dano-svedese The Bridge, ideata da Hans Rosenfeldt e nota all’estero per i suoi cinque remake, prodotti tra il 2013 e il 2018. Nonostante il progetto abbia riscosso un buon successo tra pubblico e critica, a farla conoscere nel resto del mondo ci ha pensato Atlantic Crossing e, soprattutto, il personaggio della principessa Martha. Un ruolo che ha preso a cuore al punto da affrontare lunghi mesi di preparazione e training utili a entrare perfettamente nella parte e ad abituarsi a costumi e comportamenti ben lontani da quelli contemporanei. «Quella di Atlantic crossing è una storia incredibile perché raccontata dal punto di vista di una donna. È questo quel che fa la differenza», ha spiegato in un’intervista a Variety, «Finora nessuno ha dato spazio alla prospettiva femminile nelle storie sulla Seconda guerra mondiale. Direi che è arrivato decisamente il momento di farlo». Oltre che in televisione, l’amore per la recitazione l’ha portata a lavorare anche per il cinema: tra i progetti più interessanti a cui ha preso parte, Nina Frisk (2007), Arn – L’ultimo cavaliere (2007) e Arn – Il Regno alla fine della strada (2008), Il mistero di Ragnarok (2013), L’uomo di neve (2017) e The same sky (2017).

Atlantic Crossing: Chi è Kyle MacLachlan, l’attore che interpreta il presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt

L’attore statunitense Kyle MacLachlan deve la sua fama alla lunga collaborazione con il regista David Lynch che, nel 1984, lo scelse ancora giovane e inesperto per l’adattamento cinematografico di Dune. A consacrare il suo successo a Hollywood, però, è stato senza dubbio il ruolo dell’agente speciale Dale Cooper ne I segreti di Twin Peaks, che gli valse un Golden Globe per il miglior attore. Personaggio che si è trovato a interpretare anche nel prequel della serie, Fire walk with me e in Twin Peaks: The return, sequel del 2017 nel quale ha avuto l’occasione di vestire i panni anche di Dougie Jones. La benedizione di uno dei maestri del cinema mondiale e il talento dimostrato sul set gli hanno permesso di costruirsi una carriera televisiva di tutto rispetto, con ruoli più o meno regolari e brevi camei in alcuni degli show più celebri del palinsesto americano. Da Law & Order a Desperate Housewives, da Sex & the city a How I met your mother, passando per I racconti della cripta e Agents of S.H.I.E.L.D. Fino ad arrivare ad Atlantic Crossing e al personaggio del presidente statunitense Franklin Roosevelt. Accanto al tubo catodico, negli anni, ha frequentato attivamente anche il grande schermo, prendendo parte a piccoli e grandi progetti che lo hanno fatto conoscere a un pubblico trasversale e transgenerazionale. Tra questi, Blue Velvet (1987), The Doors (1991), I Flintstones (1994), Il mistero della casa del tempo (2018) e Capone (2020). Della sua vita privata, si sa poco: dopo un lungo fidanzamento con la modella Linda Evangelista e altri più brevi con Laura Dern e Lara Flynn Boyle, nel 2002 si è sposato con l’agente di moda e produttrice Desiree Gruber.