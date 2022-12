Atene, attacco all’ambasciata italiana: incendiata l’auto del primo consigliere Susanna Schlein

Tensione ad Atene. Nella notte tra il primo e il 2 dicembre, ignoti hanno dato fuoco a un‘auto del primo consigliere dell’Ambasciata italiana in Grecia Susanna Schlein, sorella della deputata Pd Elly Schlein.

La condanna della Farnesina e la solidarietà del ministro Antonio Tajani

Immediata e ferma la condanna della Farnesina contro «il vile attacco incendiario mirato a auto e abitazione della diplomatica Susanna Schlein ad Atene». Il ministero degli Esteri ha quindi espresso su Twitter «massima solidarietà e vicinanza alla collega e allo staff, in attesa dei rilievi delle autorità su grave atto criminoso». Antonio Tajani, che ha telefonato a Schlein per esprimere la propria solidarietà, oggi sarà nella Capitale greca per incontrare il primo ministro Kyriakos Mitsotakis e visiterà l’ambasciata italiana.

Attentato contro il Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia in #Grecia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad #Atene per incontrare il Primo Ministro @kmitsotakis. Visiterò l’Ambasciata d’Italia. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 2, 2022

Susanna Schlein è stata svegliata nella notte da alcune esplosioni e si è accorta del tentativo di incendiare una seconda auto vicino alla quale è stata trovata una bottiglia molotov. La polizia greca sta effettuando i necessari rilievi scientifici e investigativi.