Champions League: Atalanta – Young Boys, probabili formazioni e dove vedere la partita

Esordio casalingo in Champions League per l’Atalanta di Gasperini. Stasera, alle 18,45 in diretta su Sky Sport Uno, la Dea ospiterà la sorpresa Young Boys, capace di battere due settimane fa il Manchester United. Una partita che assume già un aspetto fondamentale per il prosieguo europeo dei bergamaschi, stoppati sul 2-2 a Villareal dopo una prestazione ricca di luci e ombre. Il match Atalanta – Young Boys sarà visibile anche su Sky Sport 4K.

Grande attesa per la formazione atalantina, che arriva dal 2-2 a San Siro contro l’Inter e che domenica sarà protagonista del big match della settima giornata di Serie A contro il Milan. «Sarà una partita speciale, finalmente davanti al nostro pubblico in casa», ha dichiarato Gasperini alla vigilia. «Gli svizzeri hanno i risultati che parlano chiaro: vengono da 9 vittorie in 10 match. Tutti gli allenatori hanno negato che si tratti di una squadra di quarta fascia». Lo Young Boys, reduce della buona prestazione in campionato contro il San Gallo, si presenterà al Gewiss Stadium comunque contro i favori del pronostico, ma con la consapevolezza di poter dar fastidio a tutte le grandi.

Atalanta – Young Boys, probabili formazioni di stasera 29 settembre 2021

Atalanta, Gasperini conferma l’11 di Villareal

Rispetto alla gara d’esordio contro gli spagnoli di Unai Emery, Gasperini dovrebbe operare un solo cambio di formazione. In difesa, infatti, l’ex bianconero Demiral è favorito su Palomino per affiancare Toloi e Djimsiti nella linea a tre davanti a Musso. A centrocampo spazio a Zappacosta e Gosens sulle corsie esterne, mentre in mediana dovrebbero agire De Roon e Freuler. Pessina avrà libertà di movimento fra le linee, a supporto di Zapata e Malinovsky, con Ilicic pronto a subentrare dalla panchina.

Young Boys, la probabile formazione degli svizzeri

Squadra al completo anche per gli svizzeri di Berna. La squadra allenata da Wagner infatti dovrebbe presentarsi a Bergamo con gli stessi 11 che hanno messo al tappeto Cristiano Ronaldo e compagni. Davanti al portiere Van Ballmoos ci sarà una linea a quattro formata dalla coppia centrale Camara – Lauper, con Hefti e Garcia sulle fasce. In mediana largo a Marins e Sierro, mentre sulla trequarti fiducia alla velocità di Ngamaleu, Aebischer ed Elia. Davanti agirà l’unica punta Siebatcheu, eroe dello Stade de Suisse 15 giorni fa.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini.

Young Boys (4-2-3-1): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Martins, Sierro; Elia, Aebischer, Ngamaleu; Siebatcheu. All.: Wagner.