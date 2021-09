Atalanta, esordio in Champions con il Villarreal: tutte le news

Esordio complicato per l’Atalanta in Champions League. La squadra orobica, allenata da Gianpiero Gasperini, se la vedrà con il Villarreal, vincitore dell’ultima edizione dell’Europa League che attualmente occupa il decimo posto in campionato, frutto di tre pareggi in tre partite con tre gol fatti e tre subiti. Il girone in cui è inserita la compagine di Bergamo è decisamente insidioso. Oltre agli spagnoli allenati da Unai Emery, infatti, c’è anche l’ambizioso Manchester United che ha appena salutato il ritorno di Cristiano Ronaldo ed è stato tra i principali protagonisti dell’estate con gli acquisti di Varane e Sancho. A comporre il gruppo, anche se appare la squadra meno attrezzata, gli svizzeri dello Young Boys.

Atalanta in Champions, i risultati delle edizioni precedenti

La squadra di Bergamo è chiamata a confermare le eccellenti prestazioni degli ultimi due anni nel massimo trofeo continentale: nella stagione 2019-2020, quella funestata dal Covid e rinviata di qualche mese, l’Atalanta arrivò fino ai quarti di finale dove, in partita secca, venne sconfitta per 2-1 dal Paris Saint Germain che avrebbe poi perso la finale di Lisbona contro il Bayern Monaco. La squadra di Gasperini terminò terza in campionato alle spalle della Juventus di Sarri e della prima Inter di Antonio Conte.

La scorsa edizione della Champions League, invece, ha visto l’Atalanta terminare la sua corsa agli ottavi di finale contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, che ha vinto entrambi gli incontri: il primo, a Bergamo, per 1-0, il secondo per 3-1.

Villarreal-Atalanta: le probabili formazioni

Per questa sera l’Atalanta dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. In avanti confermatissimo Duvan Zapata, accostato all’Inter per tutta l’estate. Ecco i probabili titolari: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. La squadra di casa dovrebbe invece scendere in campo con il 4-4-2. Ecco i possibili 11 di Emery: Rulli; Foyth, Raul Albiol, Mandi, Estupinan; Pino, Trigueros, Capoue, A. Moreno; G. Moreno, Dia.

Villarreal-Atalanta: dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa solo sui canali del bouquet Sky. In particolare il 204 (Sky Sport Arena) e il 253 (Sky Sport). Sarà anche possibile vederla in streaming su SkyGo e sulle piattaforme web Now e Infinity+ di Mediaset.