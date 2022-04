Dove vedere Atalanta – Lipsia di Europa League? Orario, arbitro e formazioni

Dentro o fuori. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si gioca un’intera stagione nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Stasera 14 aprile, in diretta alle 18,45 su Sky Sport Uno, al Gewiss Stadium di Bergamo arriva il Lipsia di Domenico Tedesco. All’andata finì 1-1 grazie alla rete nel primo tempo di Muriel, che aveva portato in vantaggio la Dea, e al pareggio nella ripresa con l’autorete di Zappacosta. In palio un posto in semifinale, dove ad attendere ci sarà la vincente di Braga – Rangers. La partita sarà visibile anche in streaming su Dazn o tramite il servizio SkyGo.

«Entrare fra le prime quattro d’Europa sarebbe un traguardo storico», ha detto Gasperini, dal 2016 alla guida dell’Atalanta. «Visto da dove arriviamo, essere qui è già una vittoria. Dobbiamo provare a vincere senza lasciare spazio al Lipsia, che merita di stare a questi livelli». La Dea è però reduce da un’altra sconfitta in Serie A (2-1 in casa del Sassuolo), che l’ha spinta fuori dalla zona Europa. I tedeschi, quarti in Bundesliga, invece arrivano da un convincente 3-0 contro l’Hoffenheim e puntano a una nuova semifinale europea dopo quella in Champions di due anni fa. «Ci servirà una prestazione al top», ha risposto Domenico Tedesco. «All’andata abbiamo concesso troppo e dobbiamo migliorare». Arbitro di Atalanta – Lipsia sarà lo spagnolo Mateu Lahoz, assistito dai connazionali Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Quarto uomo sarà José Luis Munuera, mentre al Var siederanno Juan Martínez Munuera e Ricardo de Burgos.

Atalanta – Lipsia, le probabili formazioni di stasera 14 aprile 2022 su Sky Sport Uno e Dazn

Qui Atalanta, si rivede Zapata dal 1’ minuto

Diversi cambi di formazione per Gian Piero Gasperini rispetto all’andata. Nel 3-4-1-2, davanti al portiere Musso, l’Atalanta schiererà Demiral, Palomino e il giovane Scalvini. Di nuovo a centrocampo De Roon, che in Germania aveva giocato come centrale di difesa, accanto al rientrante Freuler. Sulle corsie laterali invece ci saranno Hateboer e Zappacosta, mentre Koopmeiners agirà ancora come trequartista. In attacco tornerà invece dal 1’ minuto Zapata dopo il lungo stop, che prenderà posto al fianco di Pessina. Solo panchina per Muriel, autore del gol nel match della scorsa settimana, e Malinovskyi.

Qui Lipsia, occhio a Nkunku e Andre Silva

Un solo cambio in vista invece per Domenico Tedesco. Nel 3-4-1-2 del Lipsia, davanti a Gulacsi fra i pali, ci sarà infatti Simakan al posto di Klostermann. Accanto a lui spazio per Gvardiol e Orban, con Kampl e Laimer a centrocampo. Contro l’Atalanta ci saranno sulle fasce Henrichs a destra e Angelino a sinistra. In attacco invece conferma per il terzetto Dani Olmo, in ombra nel match dell’andata, con il giovane Nkunku e l’ex Milan André Silva, che alla Red Bull Arena aveva fallito un calcio di rigore prima dell’autorete di Zappacosta.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Pessina, Zapata. All.: Gasperini.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. All.: Tedesco.