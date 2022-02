Atalanta, chi è il nuovo co-presidente Stephen Pagliuca

Come si dice Dea in inglese? Goddess. La possiamo chiamare così adesso, visto che l’Atalanta è diventata americana. Per una cifra superiore ai 400 milioni, il 55 per cento de La Dea Srl, la sub-holding della famiglia Percassi detentrice di circa l’86 per cento del capitale sociale dell’Atalanta, è stato infatti ceduto alla cordata guidata dall’investitore statunitense Stephen Pagliuca. Agli ex azionisti di maggioranza resterà il 45 per cento del pacchetto: Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire la carica rispettivamente di presidente e amministratore delegato dell’Atalanta, mentre Pagliuca è il nuovo Co-chairman del club. Ecco le cose da sapere su di lui.

Stephen Pagliuca, presidente del fondo Bain Capital

Stephen Pagliuca è presidente di Bain Capital, società statunitense di investimento con sede a Boston, che complessivamente gestisce un patrimonio di 155 miliardi di dollari. È alla sua guida dal 2016, dopo avervi iniziato la carriera negli Anni Ottanta: Bain Capital è un fondo che investe su un raggio molto ampio, dai media alla sanità privata, dalle catene di fast food alle nuove tecnologie. Ma Pagliuca e soci condurranno l’investimento-Atalanta a titolo personale.

Stephen Pagliuca, i Boston Celtics prima della Dea

Nato il 16 gennaio 1955 a Brooklyn in una famiglia di chiare origini italiane, Stephen Pagliuca è cresciuto in New Jersey, dove si è diplomato alla Ridge High School. Ha poi frequentato la prestigiosa Duke University, dove ha giocato a basket e si è laureato nel 1977. Successivamente ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School.

Grande appassionato di sport, a titolo personale Stephen Pagliuca è già presente con quote importanti ai massimi livelli dello sport a stelle e strisce: è infatti uno degli azionisti dei Boston Celtics, la squadra più titolata del basket americano con 17 titoli Nba. Fa parte del Board of Governors, ovvero il tavolo che riunisce tutti i proprietari delle franchigie.

Stephen Pagliuca, la filantropia e l’impegno politico

Sposato con quattro figli, insieme alla moglie Judy condivide l’impegno nelle attività filantropiche della Boston Celtics Shamrock Foundation, che favorisce l’inserimento nel basket dei ragazzi più meritevoli e anche anche meno fortunati. Impegnato in politica con il Partito Democratico, è stato candidato al Senato nel 2009.