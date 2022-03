Dove vedere Atalanta – Bayer Leverkusen di Europa League? Orario, arbitro, formazioni

Dopo il successo nei playoff contro l’Olympiakos, l’Atalanta inizia il suo cammino nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League. Stasera 10 marzo, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Tv8, la Dea affronterà al Gewiss Stadium il Bayer Leverkusen. Un ostacolo difficile, dato che i tedeschi occupano il terzo piazzamento in Bundesliga dietro le superpotenze Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Atalanta – Bayer Leverkusen sarà visibile anche in streaming su Dazn e tramite l’app SkyGo.

«Sarà dura, è l’avversario peggiore che potessimo incontrare», ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia. «Hanno giovani di talento e grande velocità, come dimostra la loro posizione in classifica di Bundesliga». L’Atalanta deve inoltre invertire la tendenza delle ultime cinque partite, dove ha raccolto un solo successo a fronte di tre sconfitte. Complici le tante assenze, su cui pesano come macigni quelle di Ilicic e Zapata, la Dea ha perso brio e dinamismo che l’hanno contraddistinta nelle recenti stagioni. «Hanno molte assenze, ma restano una squadra forte», ha ribadito Seoane, tecnico elvetico dei tedeschi. «Il loro punto forte è la collettività, sanno difendere compatti e ribaltare presto il fronte». Arbitro di Atalanta – Bayer Leverkusen sarà il serbo Srdjan Jovanović, coadiuvato da Uroš Stojković e Milan Mihajlović. Quarto uomo sarà Novak Simović, mentre al Var siederanno Chris Kavanagh e assistente VAR Stuart Attwell.

Atalanta – Bayer Leverkusen, le probabili formazioni di stasera 10 marzo 2022 su Sky Sport e Tv8

Qui Atalanta, torna Muriel dal 1’ minuto

Complici le tante assenze in ogni reparto, Gian Piero Gasperini si trova a schierare per la sua Atalanta una formazione quasi obbligata. Davanti al portiere Musso ci saranno Toloi, Demiral e Palomino, mentre dovrebbe accomodarsi in panchina Djimsiti, match winner dell’andata nei playoff. A centrocampo confermata la coppia Freuler e De Roon, mentre sugli esterni dovrebbero esserci Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra, anche se non si esclude un impiego di Maehle. Koopmeiners invece farà coppia con Malinovskyi alle spalle dell’unica punta Muriel, al rientro dal 1’ minuto. Pronti dalla panchina invece Boga, Pessina e Miranchuk, che potrebbero spaccare la partita nel secondo tempo.

Qui Bayer Leverkusen, out l’ex Roma Schick

Buone notizie per l’Atalanta con l’assenza di Patrick Schick. L’ex Roma, uomo più in forma della squadra tedesca con 20 reti in altrettanti match di Bundesliga, non sarà al Gewiss Stadium per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Nel 4-2-3-1 del Bayer Leverkusen, davanti al portiere Hradecky ci saranno Tah e Tapsoba, con Frimpong e Hincapié sulle corsie laterali. In mediana spazio a Palacios ed Aranguiz, mentre sulla trequarti ci saranno i giovanissimi Adli, Wirtz e Diaby. In attacco, al posto di Schick ci sarà Lucas Alario, autore di 55 gol in poco più di 150 presenze con la maglia del Bayer Leverkusen.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All.: Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Palacios; Adli, Wirtz, Diaby; Alario. All.: Seoane.