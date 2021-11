Per la prima volta nella storia, gli astronomi hanno trovato un elemento presente nel nostro corpo in una galassia lontana 12 miliardi di anni luce dalla Terra. Si tratta del fluoro, elemento che costituisce in parte le ossa e i denti umani.

Gli esperti hanno trovato il fluoro nella galassia NGP-190387

A compiere lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, Maximilien Franco, ricercatore post-dottorato in astrofisica all’Università dell’Hertfordshire, nel Regno Unito. Durante la ricerca, gli astronomi hanno utilizzato l’Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), radiotelescopio realizzato con il contributo dell’ESO (Osservatorio Europeo Australe). «Tutti conosciamo il fluoro grazie al dentifricio che usiamo ogni giorno», ha detto l’esperto in una nota riportata dalla Cnn dichiarando che però era ignota la sua genesi. «Non sapevamo però quali stelle lo producessero nell’Universo». Non è ancora chiaro infatti nemmeno come tale elemento abbia avuto origine nel nucleo dei corpi celesti prima di sprigionarsi nel cosmo durante alcune supernove.

Dalle profondità dello spazio sale agli onori della cronaca la galassia Ngp-190387 in cui il radiotelescopio #ALMA ha scoperto la presenza di fluoro https://t.co/wRAt5pPJhH pic.twitter.com/uN3pQD56WH — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) November 4, 2021

Tracce di fluoro, sotto forma di acido fluoridrico, sono state notate nelle nubi di gas della galassia NGP-190387, la cui luce ha viaggiato per 12 miliardi di anni prima di raggiungerci. Dato che, secondo gli scienziati, il Big Bang si è verificato circa 14 miliardi di anni fa, gli esperti hanno potuto così notare la galassia così come appariva a meno di 2 miliardi di anni dalla genesi dell’Universo. Franco e il suo team hanno individuato nelle stelle di Wolf-Rayet la potenziale origine del fluoro, dato che a sprigionarlo sarebbero stati dei corpi celesti dalla vita molto breve. Alcune stelle massicce si evolvono in Wolf-Rayet nell’ultima fase della loro vita, che dura solo pochi milioni di anni, un tempo relativamente breve se rapportato all’esistenza del cosmo.

I prossimi studi arriveranno solo nel 2027

«Abbiamo dimostrato che tali corpi celesti, fra i più massicci che oggi conosciamo e capaci di esplodere violentemente alla fine della loro vita, sono fondamentali per la nostra igiene dentale», ha scherzato Franco. Intanto un altro fattore meraviglia gli scienziati, lasciando diversi interrogativi ancora senza risposta. «Il fluoro della NGP-190387, risalente a 12 miliardi di anni fa, è paragonabile a quello presente oggi nella Via Lattea», ha dichiarato Chiaki Kobayashi, professore all’Università dell’Hertfordshire. «Un risultato totalmente inaspettato che apre a nuove frontiere nello studio di questo materiale, all’attenzione degli astronomi da due decenni».

Per ottenere nuovi dettagli gli esperti dovranno però aspettare il 2027. Solo allora infatti sarà pronto l’Extremely Large Telescope, attualmente in costruzione in Cile, che potrebbe fornire maggiori dettagli su NGP-190387 e sui suoi misteri ancora senza risposta. «Potremo vedere la galassia per mezzo della luce diretta delle stelle», ha concluso Chentao Tang, membro dell’azienda che sta costruendo il telescopio. «Avremo così informazioni cruciali finora impossibili da ottenere».