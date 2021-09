Ecologica, affascinante e veloce. Alimentata a batteria, l’Aston Martin Db5 ricalca la vettura guidata da James Bond in Goldfinger, film uscito nelle sale nel 1964. Se non fosse che si tratta di un giocattolo. Sognato da tutti i bambini, ma, purtroppo, non alla portata di chiunque. Per assicurarsi il gioiellino, prodotto dalla The little car company servono infatti 123 mila dollari. Con una cifra del genere ci si regala anche le mitragliatrici, finte naturalmente, che spuntano dalla parte anteriore del mezzo, nel momento in cui i fanali si ritraggono. L’azienda, in realtà, non è nuova a scommesse del genere e già in passato aveva messo sul mercato la mini Bugatti Type 35. Adesso alza l’asticella, aiutata dalla tecnologia. In versione coupe, la vettura consente anche agli adulti salirci sopra e spingere il pedale fino a 45 miglia orarie. Niente paura, però, perché i comandi consentono in base al pilota di variare anche la velocità di punta. E, badate bene, è vietato l’utilizzo in strade pubbliche.

Gli optional della mini Aston Martin Bond

Detto delle mitragliatrici, la targa sul lato posteriore può cambiare aspetto, mentre un bottone consente di far uscire da piccoli tubi di scarico fumo scuro. Se nella versione Db5 il motore è di 6,5 cavalli, la Bond ne monta 21. Anche per questo da Aston Martin raccomandano prudenza: «Chiediamo ai genitori di far indossare un casco ai ragazzi e di controllarli quando la utilizzano», ha detto il portavoce Nathan Hoyt. Se la macchina è curata nei dettagli, alcuni accorgimenti si sono resi necessari per adattarla a un modello elettrico. L’indicatore del carburante segnala, ora, il livello di batteria e al posto del quadrante con la temperatura dell’olio ce n’è uno con quella del motore elettrico.

Le super vetture di James Bond

Se, come accennato, la vettura originale appare per la prima volta in Missione Goldfinger, una versione successiva, fu realizzata per pubblicizzare un altro film della saga, Thunderball. Questa nel 2019 è stata venduta all’asta per 6,4 milioni di dollari. All’ultima arrivata, di due terzi più piccola rispetto alle precedenti, il compito di traghettare il pubblico verso il venticinquesimo, e per adesso ultimo, capitolo. No time to die arriverà nelle sale a fine mese.