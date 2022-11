Asti, Toyota «travestita» da Ferrari: denunciato il proprietario

Avrebbe modificato la sua Toyota per trasformarla in una Ferrari F430. È l’accusa che la Guardia di Finanza ipotizza per un 26enne di Asti. Il giovane era stato fermato con il mezzo per via di un aumento dei controllli volto a sgominare un traffico illecito. Quando è stato fermato, l’uomo ha dovuto mostrare i documenti dell’auto, che risultavano di una Toyota MR coupè. Quando, però, gli agenti hanno notato pezzi originali Ferrari sulla carrozzeria hanno intravisto un illecito e hanno denunciato il proprietario.

Asti, Toyota modificata per sembrare una Ferrari: denuncia per il proprietario

Il giovane aveva trovato dei pezzi di ricambio originali Ferrari e li avrebbe via via montati sulla Toyota. Il risultato sarebbe stato davvero molto simile alla Ferrari, ma non abbastanza per registrarla come tale. In particolare, gli agenti si sono incuriositi nel vedere cerchi, pinze freno, cofano anteriore e posteriore, passaruota e volante del Cavallino su un’auto della casa automobilistica giapponese.

Gli agenti hanno quindi passato la mano ai periti, che hanno confermato le manomissioni e gli aggiusti all’auto. Così le Fiamme Gialle hanno sequestrato il mezzo e il giovane è stato denunciato per l’utilizzo, senza autorizzazione, di marchi di fabbrica registrati.

Usati pezzi originali di Ferrari

Ancora non è chiaro dove il giovane sia riuscito a reperire i pezzi ufficiali della Ferrari e come sia riuscito poi a montarli sulla Toyota. A quanto si apprende, l’auto sembrava effettivamente una Ferrari a un occhio non esperto e gli stessi agenti avrebbero dovuto prendere visione dei documenti per capire la contraffazione, certificata poi da periti esterni.

In ogni caso, sembrerebbe abbastanza difficile che il giovane possa avere a sua disposizione di nuovo la Toyota, dato che ora è stata sequestrata. Quello di Ferrari è un marchio registrato, quindi si viola la proprietà intellettuale del Cavallino rampante in casi del genere.