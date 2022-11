Asteroide, scoperto nel Sistema Solare il più grande “killer di pianeti”

Un asteroide assassino di pianeti si aggira indisturbato per il nostro Sistema Solare. Si chiama 2022 AP7 e, con il suo diametro fra uno e due chilometri, sarebbe in grado di eliminare la vita sulla Terra. Tuttavia, secondo gli scienziati di Washington che lo hanno individuato, non c’è alcun pericolo che entri in rotta di collisione con noi, almeno per il momento. Infatti le previsioni suggeriscono che attraverserà l’orbita terreste quando il pianeta sarà dal lato opposto del Sole. La ricerca è disponibile sull’Astronomical Journal e afferma che altri corpi celesti simili potrebbero fare capolino nei prossimi anni.

Perché l’asteroide killer di pianeti non colpirà la Terra

La scoperta è frutto di un lavoro della Carnegie Institution for Science di Washington che ha utilizzato il telescopio cileno Blanco con specchio da 4 metri di diametro. Gli scienziati, sotto la guida del dottor Scott Sheppard, confermano di aver trovato tre nuovi asteroidi tra cui uno di dimensioni enormi. Identificato con il nome di 2022 AP7, si nasconde all’ombra del Sole e vanta un diametro fra 1.1 e 2.3 chilometri che lo rende il più grande di sempre. Batte infatti del 5 per cento il precedente record, risalente al 2014. «Qualsiasi asteroide con tali dimensioni è un vero killer di pianeti», ha detto Sheppard al Guardian.

Se colpisse la Terra, l’impatto devastante potrebbe cambiare la vita per come la conosciamo oggi. Polveri e agenti inquinanti resterebbero per anni nell’atmosfera, bloccando la luce solare e raffreddando la superficie. «Si tratterebbe di un’estinzione di massa che non si vede da milioni di anni». Lo scenario ricorda da vicino quando visto al cinema con Armageddon o Don’t Look Up. Quante possibilità ci sono che 2022 AP7 colpisca realmente la Terra? «Nessuna, al momento», ha potuto rassicurare Sheppard. L’asteroide infatti attraverserà l’orbita terrestre quando il nostro pianeta si troverà dal lato opposto del Sole. Le previsioni si fermano tuttavia soltanto sul prossimo futuro, lasciando aperta ogni ipotesi. «Non è possibile conoscere l’orbita di 2022 AP7 in modo preciso nei secoli», hanno dichiarato gli scienziati.

Un approccio simile alla missione Dart potrebbe risultare inefficace

Gli scienziati americani si aspettano di scoprire altri asteroidi oltre a 2022 AP7 nei prossimi due anni. Non si escludono anche altri killer di pianeti, potenzialmente di dimensioni ancora maggiori. L’impatto con la Terra resta molto difficile, ma non trascurabile. Per questo è necessario prendere le giuste precauzioni per agire nel minor tempo possibile. Stando alle previsioni, l’utilizzo di una tecnica simile alla recente missione Dart della Nasa non sortirebbe alcun effetto per via delle enormi dimensioni dell’asteroide. «Detto ciò, abbiamo un sacco di tempo per pensare», ha concluso Sheppard.