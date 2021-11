Gioie reali

Ginevra capitale dei gioielli. La prossima settimana, la città svizzera ospiterà due aste dal grande valore storico. Sotheby’s infatti venderà alcuni diamanti appartenuti alla famiglia reale di Russia e contrabbandati durante la Rivoluzione del 1917. Christie’s metterà invece all’asta due bracciali dell’ultima regina di Francia, Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena.

A Ginevra i gioielli della Granduchessa Pavlovna

Il lotto più prezioso dell’asta di Sotheby’s è un diamante rosa-arancione dal peso di 25,62 carati. Apparteneva alla Granduchessa di Russia Maria Pavlovna, zia dell’ultimo imperatore Nicola II. Il suo valore è stimato fra 3,5 e 5,38 milioni di franchi svizzeri (circa 3,3 – 5 milioni di euro). «Un bellissimo cristallo, dal colore fantastico e anche molto tenue», ha detto a Reuters Oliver Wagner, capo del reparto vendite ed esperto di gioielli per Sotheby’s. «Il mercato vive un ottimo periodo. Dopo la pandemia infatti la gente è disposta a spendere molto pur di accaparrarsi qualcosa di tangibile di cui godere ogni giorno». Ma non è certo finita qui. All’asta anche una grande spilla ovale con zaffiri e diamanti e degli orecchini coordinati provenienti dal portagioie della Granduchessa. «Parliamo della regina della vita mondana di San Pietroburgo», ha proseguito Wagner. «La moglie del Granduca Vladimir, figlio dello zar Alessandro II, aveva una collezione fantastica». L’intero set ha un valore che si aggira fra i 200 e i 400 mila franchi svizzeri (190 – 280 mila euro). Pavolvna fuggì dalla Russia durante la Rivoluzione d’ottobre e morì in Francia pochi anni dopo, nel 1920. Spilla e orecchini passarono poi di mano in mano fino ad essere acquistati da una famiglia nobile nel 2009 che ora ha deciso di venderli.

Christie’s risponde con i bracciali di Maria Antonietta

Sempre a Ginevra, Christie’s è pronta a vendere i bracciali di Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia. Il 9 novembre infatti sarà messo all’asta un paio di bracciali dall’altissimo valore storico. Pare che sia stata la stessa regina, moglie di Luigi XVI, ad avvolgerli nel cotone in cui si trovano ora per proteggerli e recuperarli in seguito. Commissionati nel 1776, hanno un peso di 140-150 carati e costarono alla corona circa 250 mila lire (circa 4,6 milioni di euro nel mercato attuale). Dopo l’uccisione di Maria Antonietta finirono in mano alla figlia Maria Teresa Carlotta di Borbone, Madame Royale. Da lei passarono alla Duchessa di Parma, la Principessa Louise d’Artois, morta nel 1864.

Sotheby’s pronta a vendere anche le borse di Grace Kelly e un paio di scarpe di Kobe Bryant

Intanto Sotheby’s si prepara a battere all’asta anche vari orologi e una tiara con zaffiri della metà del XIX secolo dei reali dell’impero austroungarico. Spazio anche alla “Fashion Through Time”, vendita online dedicata al pubblico più giovane. All’asta infatti borse di Grace Kelly e Jane Birkin oltre a un paio di scarpe indossate dall’ex stella del basket Kobe Bryant. Sotheby’s stima di vendere queste ultime ad un prezzo fra i 25 mila e i 30 mila franchi svizzeri (circa 27 mila euro).