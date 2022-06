Asta record per il Premio Nobel di Dimitry Muratov: andrà ai bambini sfollati per la guerra

La medaglia d’oro del Premio Nobel per la pace di Dmitry Muratov, caporedattore russo del quotidiano indipendente Novaya Gazeta, è stata battuta all’asta per 103,5 milioni di dollari. Tutta la somma sarà devoluta a beneficio dei bambini sfollati a causa della guerra in Ucraina.

La medaglia d’oro del Premio Nobel per la pace di Dmitry Muratov, caporedattore russo del quotidiano indipendente Novaya Gazeta, è stata battuta all’asta per 103,5 milioni di dollari. Il compratore è un offerente telefonico non ancora identificato. Secondo Heritage Auctions, che ha gestito la vendita, tutti i proventi della vendita della medaglia saranno devoluti alla risposta umanitaria dell’Unicef per i bambini ucraini sfollati dalla guerra. Dimitry Muratov ha vinto il premio nel 2021 insieme alla giornalista filippina Maria Ressa, “per gli sforzi per salvaguardare la libertà di espressione“.

Il quotidiano indipendente Novaya Gazeta, di cui Muratov è appunto caporedattore, è stato l’unico grande giornale critico del presidente russo Vladimir Putin. A marzo, a più di un mese dall’invasione dell’Ucraina, la redazione ha sospeso le operazioni in Russia. Mosca infatti ha adottato una legge che prevede dure pene detentive contro chiunque critichi la campagna militare del Cremlino.

Intanto, ad aprile, una persona ha aggredito Muratov su un treno. Questa gli ha lanciato addosso vernice a base di olio mescolata con acetone, provocandogli ustioni agli occhi. E dal 2000, sei giornalisti e collaboratori di Novaya Gazeta hanno perso la vita per il loro lavoro, inclusa la giornalista investigativa Anna Politkovskaya.

Muratov ha dedicato alla loro memoria il suo premio Nobel. “Il messaggio più importante oggi è che le persone capiscano che è in corso una guerra e che dobbiamo aiutare le persone che soffrono di più“, ha continuato, indicando in particolare i bambini delle famiglie di rifugiati.