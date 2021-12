Nove centimetri di diametro e cinquecento anni di vita. Antecedente alla scoperta dell’Australia, di cui infatti non presenta traccia, un mappamondo del XVI secolo sarà protagonista della prossima asta di Hansons Auctioneers, nello Staffordshire inglese. Appartenuto a un membro dei Monuments Men, soldati divenuti celebri durante la seconda guerra mondiale, secondo gli esperti potrebbe essere il più antico mai messo all’asta.

LEGGI ANCHE: S’alza l’asta, il 2021 da record di Sotheby’s

Il mappamondo ha un valore stimato attorno a 20-30 mila sterline

Dopo aver ricevuto il mappamondo, la casa d’aste si è subito mobilitata per saperne di più. «La maggior parte dei musei ha affermato di non saperne nulla poiché non hanno nulla di simile nelle loro collezioni», ha detto alla Cnn Jim Spencer, capo di Hansons. «Alcuni esperti hanno detto che un reperto simile è praticamente impossibile da trovare. Potremmo essere dunque i primi a mettere un esemplare simile all’asta».

La ricerca di Hansons ha stabilito la realizzazione del mappamondo fra il 1550-1560 circa, opera forse del cartografo francese Francois Demongenet. Si compone di 12 riquadri separati da un’incisione, per una forma che ricorda l’arancia. Questi sono poi stati incollati sulla sfera in legno per riprodurre la Terra com’era allora conosciuta. Non compare l’Australia, la cui scoperta non sarebbe arrivata prima di due secoli, mentre i mari ospitano diverse creature mostruose e un’effigie di Poseidone, il dio greco delle acque. Come ha sottolineato Spencer, Hansons prevede di vendere il mappamondo a una cifra compresa fra 20 mila e 30 mila sterline (23-35 mila euro), ma non esclude che il prezzo possa salire sensibilmente.

La storia del manufatto, passato per le mani dei Monuments Men

Originariamente, prima di finire nelle mani dell’individuo – di cui non è stata resa nota l’identità – che lo ha consegnato alla casa d’aste, il mappamondo faceva parte della collezione di Edward Croft-Murray. Ex custode delle stampe e dei disegni al British Museum, era stato maggiore dell’esercito e, nel 1943, consigliere della Monuments, Fine Arts and Archives in Italia. Si tratta della divisione passata alla storia come Monuments Men, che durante la Seconda guerra mondiale si impegnò per proteggere e recuperare i beni culturali nelle zone di guerra. La loro storia ha ispirato un film nel 2014 con George Clooney.

«Non sapremo mai come Croft-Murray sia venuto in possesso del globo», ha detto Spencer. «Sappiamo che fu uno dei Monuments Men, ma la provenienza del manufatto e la sua storia sono ignote. È però incredibile pensare a tutti gli eventi storici cui è sopravvissuto questo oggetto: è un pezzo da museo». Come ha ricordato Spencer, il mappamondo più antico della storia è l’Erdapfel, risalente al 1492, anno della scoperta dell’America. Al secondo posto c’è il Globo Da Vinci, attribuito a Leonardo, globo su uovo di struzzo del 1504. «Il nostro dunque si colloca saldamente tra i più vecchi esistenti», ha concluso Spencer.