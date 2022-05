All’asta la storica Aston Martin di Sean Connery

La storica Aston Martin di Sean Connery, guidata dall’agente James Bond, sarà messa in vendita dagli eredi dell’attore ad agosto. Si parte da una cifra di un milione e mezzo di dollari, ma in tanti pensano che si possa arrivare a toccare una cifra ben più alta. I cimeli legati ai lungometraggi dell’agente segreto 007 vanno a ruba a cifre spropositate, ma stavolta si tratta di un vero gioiello, posseduto da Sean Connery in persona. Un auto a cui l’attore, scomparso due anni fa all’età di 90 anni, era legatissimo. L’asta si terrà in California e parte del ricavato andrà in beneficenza.

All’asta l’Aston Martin DB5 del 1964

L’auto in questione è l’Aston Martin DB5 del 1964 che i fan di 007 hanno potuto ammirare e sognare in numerose pellicole di James Bond. In origine Sean Connery la acquistò grazie a RS Williams, una specialista del marchio Aston Martin. Era nera, ma è stata poi verniciata con lo Snow Shadow Grey che l’ha resa celebre. Gli interni sono in pelle Connely rossa. Il marchio è legato a doppio filo alla saga cinematografica, tanto che perfino nell’ultimo film, No Time To Die, ce ne sono ben tre modelli differenti.

Il figlio di Sean Connery: «Per lui qualcosa di unico»

Il legame tra l’attore e l’auto sembra fosse indissolubile. A raccontarlo è stato il figlio Jason, durante un’intervista a un quotidiano statunitense. «Oltre a rappresentare qualcosa di unico nella sua vita, guidare quest’automobile senza gadget era per lui una gioia», ha raccontato riferendosi soprattutto alle armi in dotazione. «Mi raccontava delle difficoltà di portarla durante le riprese, essendo ricca di gadget, in particolare le mitragliatrici nella parte anteriore, che la rendevano pesante». I figli hanno deciso di metterla all’asta e di donare gran parte della cifra in beneficenza a una fondazione che porta il nome di Sean Connery. L’asta si terrà ad agosto alla Broad Arrow Auction, al Monterey Jet Center in California.