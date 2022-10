Asso, Carabiniere uccide il suo comandante e si barrica in caserma

Succede ad Asso, nel Comasco: un carabiniere uccide il comandante, poi si barrica in caserma secondo quanto riportato da Repubblica e Corriere della Sera. Si tratterebbe di un brigadiere che sarebbe già stato ricoverato per problemi psicologici. La sparatoria è avvenuta oggi, 27 ottobre, presso la caserma dei Carabinieri di Asso. Il brigadiere avrebbe aperto il fuoco contro il comandante, sparando 3-4 colpi. Poi, si sarebbe barricato nella caserma. L’Arma territoriale e i reparti specializzati sono intervenuti sul posto per gestire la delicata trattativa per farlo uscire.

Asso, carabiniere avrebbe ucciso comandante: aveva problemi psicologici

A quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato identificato come Antonio Milia. Il carabiniere si trovava in ferie, dopo diversi mesi di cura. Infatti, era stato al reparto di psichiatria dell’Ospedale di San Fermo della Battaglia – sempre nel Comasco – e poi era stato dimesso. Aveva trascorso dei mesi di convalescenza. Infine, una commissione aveva accertato la sua idoneità al servizio. In quel momento, però, si trovava in ferie in via ufficiale.

A quanto si apprende, l’uomo avrebbe sparato al comandante della caserma di Asso. Ancora ignote le motivazioni del gesto che avrebbero portato il brigadiere a prendere la pistola di ordinanza. Quello che si sa è che entrambi i militari erano sposati e avevano 3 figli ciascuno. Anche se in ferie, risultava comunque che il brigadiere di oirigini sarde fosse tornato in servizio.

La dinamica della sparatoria

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di oggi, 27 ottobre. L’uomo avrebbe sparato al comandante, ma non è chiaro se l’episodio sia avvenuto a seguito di una lite o no. Le testimonianze avrebbero parlato di un primo sparo, poi di grida e infine di due altri colpi successivi. Gli spari si sarebbero avvertiti intorno alle 19:30.

Per sicurezza, oltre ai reparti speciali dell’Arma Gruppo Intervento Speciale Gis con giubbotto antiproiettile, non sarebbero sul posto altri carabinieri.