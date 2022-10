Assium, il 10 novembre l’evento sui superpoteri dell’Utility Manager nel 2023

Torna l’appuntamento annuale dei professionisti che si occupano di utility management e curano, soprattutto in questo contesto geopolitico estremamente variabile, le bollette mensili di imprese e famiglie. L’evento si svolgerà giovedì 10 novembre 2022 presso il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa in un’ampia sala che accoglierà circa 180 ospiti provenienti da tutta l’Italia. Una location a due passi dal centro di Milano, scelta per l’eleganza degli spazi interni e il magnifico parco che la circonda: un contesto piacevole che facilita il networking e l’incontro di agenti, agenzie, società e operatori.

L’evento annuale di Assium: «I superpoteri dell’Utility Manager nel 2023»

Quest’anno la giornata sarà dedicata al comparto dell’energia e del gas, in modo specifico alla costruzione delle relazioni e alle competenze dell’Utility Manager: il professionista certificato e preparato ad affrontare l’estrema variabilità del settore e dotato di skills utili ad assistere ogni famiglia e ogni imprenditore italiano. Un professionista, per attitudine e missione, simile al family banker, il consulente del risparmio a supporto dei consumatori, che qualche anno fa ha trasformato il settore bancario.

Il titolo dell’evento di Assium, I superpoteri dell’Utility Manager nel 2023: dal valore delle relazioni alla potenza della formazione. Scenari possibili e visioni su sostenibilità economica ed ecologica delle Utilities, sintetizza le sfide che affronteremo nel prossimo anno, come persone e come professionisti che si occupano di utilities. Il focus sarà sulle competenze – i superpoteri, appunto – di cui l’Utility Manager deve dotarsi per costruire relazioni di fiducia con i consumatori, siano essi imprese o famiglie.

Gli ospiti

Gli interventi saranno affidati a nomi di spicco del panorama manageriale italiano e internazionale: Oscar di Montigny, scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale, ideatore dell’Economia Sferica ed esperto di Mega trends, Innovazione, Sostenibilità e Positive Impact e Giuseppe Dell’Acqua Brunone, imprenditore, marketer, formatore del mercato energetico. Patron della giornata sarà il presidente di Assium Federico Bevilacqua, che parlerà con Diego Pellegrino, portavoce di A.R.T.E., e Davide Bussini, direttore generale di FBC Italia. L’evento è organizzato da Ila Malù, agenzia eventi e design studio.